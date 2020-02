Phil Rind de Sacred Reich: pourquoi je suis un grand fan de Bernie Sanders

Dans une toute nouvelle interview avec l’Australie “Cicatrices et guitares” Podcast, SACRED REICH chanteur Phil Rind on lui a demandé s’il s’en tenait toujours à son commentaire précédent selon lequel Donald Trump n’a aucune idée de ce qu’il fait en sa qualité de président des États-Unis. Phil a répondu (entendre l’audio ci-dessous): “Je pense qu’il est au-dessus de sa tête. Je ne pense pas qu’il est intellectuellement curieux. Je ne pense pas qu’il y prête attention. Il peut avoir des idées générales en ce qui concerne simplement vouloir s’enrichir et Mais je ne pense pas qu’il soit vraiment fait pour ça ou qu’il sache vraiment ce que c’est que de travailler ou de prêter attention aux gens ou d’écouter ou de lire ou sur les compétences dont quelqu’un aurait besoin pour faire ce travail efficacement. “

Écorce a poursuivi en disant que les responsabilités quotidiennes du travail du président sont “trop ​​pour une seule personne” à gérer. Il a dit: “Je ne peux même pas imaginer vouloir faire ce travail. Imaginez que vous ne dormez pas – il se passe toujours quelque chose dans une partie du monde. Et la quantité de pression et ce qu’il faut pour arriver à cette position.

“C’est pourquoi je suis un grand fan de Bernie Sanders [the democratic socialist candidate competing in the Democratic primaries]”, a-t-il poursuivi.” Toutes ces autres personnes disent ce qu’elles ont à dire – elles sont redevables à leurs donateurs. Il faut beaucoup d’argent pour fonctionner. Donc, je comprends – ces gens vous donnent de l’argent pour courir, [and] ils attendent quelque chose en retour. Le système est donc corrompu. Et même si vous voulez essayer de changer les choses, une fois que vous obtenez… Vous connaissez la phrase: «Lorsque vous vous couchez avec des chiens, vous obtenez des puces. Alors, quand vous êtes mis dans ce système corrompu, quel choix avez-vous? Nous devons donc simplement repenser la façon dont nous organisons les élections et ce qui est important. “

Phil a ensuite présenté quelques étapes spécifiques qui, selon lui, peuvent aider à déclencher un changement dans la façon dont nous organisons les élections. “La première étape est la participation, car il faut que tout le monde participe”, a-t-il déclaré. “Moins il y a de personnes qui participent, plus la concentration du pouvoir se produit. Donc, si vous incitez les gens à participer, c’est le numéro un. Et puis, si vous prenez l’influence de l’argent et que vous organisez des élections publiques, où les gens peuvent se présenter et non doivent se donner la peine de lever des fonds tout le temps et d’être redevables à ces gens, ce serait deux. Je pense que ces deux choses sont extrêmement importantes.

“Le fait est, pourquoi ces gens voteraient-ils contre les intérêts des gens qui les ont aidés à se faire élire?” demanda-t-il rhétoriquement. “Mais si nous changeons qui vous aide à vous faire élire au peuple par rapport aux sociétés, alors vous changez la dynamique. Mais nous verrons. Ce n’est qu’une idée.”

SACRED REICHalbum de retour, “Éveil”, arrivé en août dernier via Disques Metal Blade. Le premier LP du groupe en 23 ans marque SACRED REICHpremière sortie depuis le retour du batteur Dave McClain.



Le procès pour destitution a en outre mis en évidence l’hypocrisie de notre système politique et les chiens de garde des médias qui le couvrent. Trump est coupable de bien pire que ce dont il est accusé, mais aucun de ces voleurs n’est intéressé par une vraie justice.

– Reich sacré (@SacredReich) 28 janvier 2020

Quelle? Bernie veut que tout le monde ait des soins de santé? Il veut transformer l’économie, créer de nouveaux emplois, investir dans les énergies renouvelables et nous sauver de l’extinction? Comment “radical”? GTFOH! ? https://t.co/BpWjBOT5eC

– Reich sacré (@SacredReich) 27 janvier 2020

Faisons de #VotingForBernie une réalité! Il est évident pour moi que vous pouvez voter pour Bernie ou voter pour les entreprises, les lobbyistes, les milliardaires, les pollueurs, les menteurs, les banques, Wall Street, la Silicon Valley, les compagnies d’assurance, les grandes sociétés pharmaceutiques et le complexe militaro-industriel. Votre choix. https://t.co/HMPLJQeuC1

– Reich sacré (@SacredReich) 25 janvier 2020

Bernie va gagner, putain! @SenSanders #PresidentSanders

– Reich sacré (@SacredReich) 26 janvier 2020



