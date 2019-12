Philip Anselmo: «Les gens se ressemblent plus qu'ils ne sont différents»

Lors d'une interview de septembre 2019 avec "Le spectacle de Chuck Vans", Philip Anselmo a parlé "Choisir la maladie mentale comme une vertu", le deuxième album de son PHILIP H. ANSELMO ET LES ILLEGAUX projet solo, qui a été publié plus tôt cette année via Anselmo's Housecore Records aux États-Unis et Saison de brume dans d'autres parties du monde. On lui a demandé s'il avait abordé la création du nouveau LP différemment de la manière PHILIP H. ANSELMO ET LES ILLEGAUX'débuts, 2013 "Parcourez les sorties uniquement", a été écrit et enregistré, l'ancien PANTERA Le chanteur a dit (entendre l'audio ci-dessous): "Beaucoup différent. (Le nouvel album est) brut comme de la merde. La production de Necro était en ordre. Je sais que beaucoup de gens râlent et gémissent à ce sujet:" Oh, ça ne sonne pas comme un PANTERA record.' C'était, comme, 'No shit.' Je ne le voulais pas vraiment; ce n'était pas censé le faire.

"Mis à part cela, chaque album, chaque voyage, chaque groupe que j'ai fait a son propre chemin, a ses propres personnages et ainsi de suite", a-t-il poursuivi.

"Ce groupe de gars – ce sont des gars formidables. Tout le monde a la tête bien vissée. Et ça fait du bien d'être conscient, ça fait du bien d'être éveillé et vivant d'en faire l'expérience, mec. C'est la vérité."

Anselmo a également parlé des thèmes lyriques abordés sur "Choisir la maladie mentale comme une vertu", disant: "Il y a dix mois, si la question se posait, est-ce que je me soucierais de me réveiller demain? Je me sentirais très justifié de dire:" Je m'en fiche du tout. Mais maintenant – maintenant – je m'en fous beaucoup. Pardonnez ma langue, mais je m'en fous.

"Je pense que les gens ont juste besoin de parler un peu plus. Les gens se ressemblent plus qu'ils ne sont différents. Donc, je suggère de parler franchement, mec."

Il y a un an, Anselmo Raconté Desde El Underground TV qu'il prend la maladie mentale "très au sérieux". Il a expliqué: "Je veux dire, ne cherchez pas plus loin que ce qui est arrivé à mon guitariste de PANTERA pour moi d'être très, très préoccupé par la maladie mentale. Je dirais donc aux gens de se parler, de s'aimer et de faire passer l'amour en premier. Et si vous privilégiez l'amour, les choses se passent normalement. Ça ne peut pas arriver à chaque fois, mais bon, mec … Tu dois rester serré. "

Anselmo a poursuivi en disant qu'il n'est pas à l'abri des effets de la maladie mentale. "Je suppose que d'être blessé – toute ma carrière est en proie à des blessures – ça finit par baiser un peu avec le cerveau", a-t-il expliqué. "Et il y a tellement de niveaux différents. Parfois, vous pouvez simplement vous réveiller et c'est (claque des doigts) comme ça. Parfois, il faudra une petite chose pour vous mettre et vous êtes dans un endroit sombre. Mais, pour moi , Je pense que, avec le groupe que j'ai, les bons gars que j'ai et l'amour qu'ils me montrent, dans les deux sens, l'amitié que nous avons, ça aide beaucoup. En plus d'écrire la musique et de pouvoir faire les choses, ça aide beaucoup à faire face, mec, et juste à gérer des trucs. "

Il a ajouté: "Je dis toujours, en tant que personne, comme tout le monde … Les êtres humains sont à un pas du désastre, peu importe quoi, donc c'est à nous tous de surveiller les uns les autres, de nous entraider quand nous sommes en bas et assurez-vous de ne pas aller trop loin. "

Le 8 décembre 2004, lors d’une représentation avec DAMAGEPLAN à la Villa Alrosa à Columbus, Ohio, PANTERA guitariste "Dimebag" Darrell Abbott a été abattu sur scène par un schizophrène en difficulté qui croyait que les membres de PANTERA volaient ses pensées.

En janvier dernier, Anselmo n'a pas subi de chirurgie du dos – la dernière d'une série de procédures correctives conçues pour l'aider à faire face aux dommages au dos, au cou et aux genoux subis pendant trois décennies de tournée.