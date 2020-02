Phoebe Bridgers partage une vidéo pour la nouvelle chanson «Garden Song»: Regardez

Phoebe Bridgers est de retour avec un nouveau single. «Garden Song» arrive avec une vidéo réalisée par son frère Jackson Bridgers. Pour créer le visuel, Bridgers a demandé à son frère d’orchestrer une sérieuse surprise qui se déroulerait pendant qu’elle fumait un bang. Parmi eux, une apparition de Tig Notaro habillé en moine. Regardez tout cela descendre ci-dessous.

Le premier album de Phoebe Bridgers, Stranger in the Alps, est arrivé en 2017. Depuis, elle a publié deux efforts de collaboration: l’EP boygenius 2018 avec Julien Baker et Lucy Dacus et le Better Oblivion Community Center 2019 avec Conor Oberst.

En plus de tourner avec le 1975 et le National cette année, Phoebe Bridgers se produira au Pitchfork Music Festival 2020 à Union Park de Chicago le 19 juillet. Les billets sont disponibles ici.

