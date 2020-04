Phoebe Bridgers se produira en direct sur Instagram avec Pitchfork

Pitchfork a le plaisir d’annoncer que Phoebe Bridgers jouera un concert à domicile qui sera diffusé en direct sur Instagram ce vendredi après-midi (10 avril) à 16 heures. Est. Vous pouvez vous connecter sur Instagram de Pitchfork.

La performance fera partie d’une série de concerts qui auront lieu sur notre Instagram tous les mercredis et vendredis, et les téléspectateurs pourront faire un don à l’organisme de bienfaisance de leur choix s’ils le souhaitent. Pour ce vendredi, Bridgers a choisi de mettre en lumière le projet Bail – une organisation à but non lucratif conçue pour lutter contre l’incarcération de masse en perturbant le système de libération sous caution une personne à la fois.

Les artistes à venir dans la série de concerts incluent Lido Pimienta, Soccer Mommy, Waxahatchee, Nilüfer Yanya et (Sandy) Alex G. Restez à l’écoute de notre IG et de notre site où plus de détails seront annoncés la veille de chaque diffusion en direct.

Phoebe Bridgers sortira son deuxième album Punisher le 19 juin. Puis, le mois prochain, elle se produira au Pitchfork Music Festival 2020 au Chicago Union Park le 19 juillet. Les billets sont disponibles dès maintenant.

.