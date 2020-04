Phoebe Bridgers, Ty Segall, Young M.A, et plus encore: Pitchfork Selects de cette semaine

Le personnel de Pitchfork écoute beaucoup de nouvelles musiques. Beaucoup. Chaque jour, nos rédacteurs, éditeurs et contributeurs passent par un nombre imposant de nouvelles versions, se recommandent et découvrent de nouveaux favoris en cours de route. Chaque lundi, avec notre playlist Pitchfork Selects, nous partageons ce que nos scénaristes jouent de manière obsessionnelle et mettons en avant certaines des nouvelles musiques préférées du personnel de Pitchfork. La liste de lecture est un ensemble de morceaux: son seul principe directeur est que ce sont les chansons que vous enverrez avec plaisir à un ami.

La liste de lecture Pitchfork Selects de cette semaine comprend Phoebe Bridgers, Ty Segall, Young M.A, Whitmer Thomas, Ohmme, Body Meat, The Soft Pink Truth, et plus encore. Écoutez ci-dessous et suivez nos listes de lecture sur Apple Music et Spotify. (La liste de lecture Apple Music de Pitchfork rencontre actuellement des difficultés techniques de mise à jour.)

