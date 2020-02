Piano Cover Of Guns N ‘Roses’ Sweet Child O ‘Mine’ présenté dans la bande-annonce de la saison 3 de ‘Westworld’

Une couverture de piano de GUNS N ‘ROSES” “Mon enfant adoré” est présenté dans la bande-annonce de la troisième saison de la HBO série de science-fiction “Westworld”. La nouvelle version de la chanson classique est l’œuvre de Ramin Djawadi, un compositeur germano-iranien dont les crédits incluent également “Homme de fer” et “Jeu des trônes”.

“Westworld” La saison 3 sera diffusée le dimanche 15 mars à 9 / 8c. Cette saison comprendra huit épisodes.

Les acteurs de retour de la saison 3 incluent Evan Rachel Wood comme Dolores, Thandie Newton comme Maeve, Ed Harris comme Homme en noir, Jeffrey Wright comme Bernard, Tessa Thompson comme Charlotte, Luke Hemsworth comme Stubbs, Simon Quarterman comme Lee Sizemore et Rodrigo Santoro comme Hector Escaton.

Djawadic’est “Westworld” la bande originale a été l’un des éléments les plus discutés de l’émission, les téléspectateurs ayant déjà été traités RADIOHEAD et SOUNDGARDEN joué sur un piano de bar-salon et une version orchestrale de LES PIERRES QUI ROULENT” “Peint le en noir”.

“Westworld”, basé sur le film écrit par Michael Crichton, est produit par Executive Jonathan Nolan, Lisa Joy, J.J. Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis, Ben Stephenson et Denise Thé, par Kilter Films et Bad Robot Productions en association avec Warner Bros. Television.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).