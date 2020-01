PiL offre une carte en édition limitée signée par John Lydon avec coffret

Le légendaire chanteur de Public Image Ltd (PiL) John Lydon a signé 1300 cartes en édition limitée et numérotées. Chacun sera envoyé en cadeau gratuit à toute personne qui commande une copie de PiL’s très acclamé Le coffret Public Image Is Rotten du 3 avril jusqu’à épuisement des stocks. Les cartes sont en relief avec une finition super brillante et mesurent 148 mm x 210 mm (A5).

Celui qui obtient la carte 1 de 1300 gagnera également 2 billets gratuits et une rencontre avec Lydon lors de sa prochaine tournée de questions / réponses. Pour plus de détails, visitez le site du groupe site officiel.

Avant Noël dernier, le leader du PiL a annoncé la tournée britannique de 54 dates “ Je pourrais avoir tort, je pourrais avoir raison ” qui a lieu à l’automne 2020.

La tournée débutera le 22 septembre au Camberley Theatre et se terminera le 22 novembre à l’Alban Arena de St Albans.

Un communiqué a déclaré: “Lydon réfléchira sur Sex Pistols, Public Image Limited (PiL), son art et l’histoire de sa vie lors de soirées informelles de conversation et de questions du public.”

Des exemplaires signés en édition limitée du prochain livre de Lydon, I could be Wrong, I could be right – qui a été spécifiquement écrit pour coïncider avec la tournée – seront également disponibles sur les lieux. Un total de 5000 exemplaires numérotés sera imprimé.

De la tournée, Lydon a déclaré: «Je pourrais être s_t. Je pourrais être s_te. Je suis gaucher. “

La tournée «Je pourrais avoir tort, je pourrais avoir raison» de John Lydon comprend les spectacles suivants:

22 sept.: Camberley Theatre

23 sept.: Hertford Theatre

24 sept.: Hastings White Rock Theatre

25 sept.: Clacton-On-Sea West Cliff Theatre

26 sept.: Watford Colosseum

27 sept: enclume de Basingstoke

29 septembre: Bristol St. George’s

30 sept.: Bournemouth International Centre

01 octobre: ​​Carmarthen The Lyric

02 octobre: ​​Grand Pavillon de Porthcawl

03 octobre: ​​Yeovil Westlands

04 octobre: ​​Exeter Corn Exchange

6 octobre: ​​Lincoln New Theatre Royal

07 octobre: ​​Hôtel de ville de Hull

08 oct: Stafford Gatehouse

09 oct: Variétés de Leeds City

10 octobre: ​​Roue d’enroulement Chesterfield

11 octobre: ​​Hôtel de ville de Loughborough

13 octobre: ​​Wrexham William Aston Hall

14 octobre: ​​Shrewsbury Theatre Severn

15 octobre: ​​Hôtel de ville de Birmingham

16 octobre: ​​Leicester De Montfort Hall

17 octobre: ​​Cheltenham Pump Room

18 octobre: ​​Crewe Lyceum

20 octobre: ​​Newport Riverfront

21 octobre: ​​Hôtel de ville de Dudley

22 octobre: ​​Worthing Pavilion

23 octobre: ​​Dorking Halls

24 octobre: ​​Coventry Warwick Arts Centre

25 octobre: ​​Kingston Rose Theatre

27 octobre: ​​Port Sunlight Gladstone Theatre

28 octobre: ​​Durham Gala Theatre

29 octobre: ​​Auditorium Yarm Princess Alexandra

30 octobre: ​​Lytham St. Annes Lowther Pavilion

31 octobre: ​​Lancaster Grand

01 nov: Burnley Mechanics

03 novembre: Dundee Rep

04 nov: Greenock Beacon Arts Centre

05 nov: Glasgow Pavilion Theatre

06 nov: Théâtre Falkirk FTH

07 nov: Glenrothes Rothes Hall

08 nov: Kilmarnock Grand Hall

10 novembre: Bury St. Edmunds – The Apex

11 novembre: Bedford Corn Exchange

12 nov: Wimborne Tivoli

13 novembre: London Union Chapel

14 nov: Ipswich Corn Exchange

15 nov: Crawley – The Hawth

17 nov: Whitley Bay Playhouse

18 novembre: Bradford St. Georges Hall

19 novembre: Warrington Parr Hall

20 novembre: Northallerton Forum

21 novembre: Scarborough Spa

22 novembre: St. Albans The Alban Arena.

Écoutez le meilleur de PiL sur Apple Music et Spotify.