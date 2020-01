‘Piledriver’: quand le statu quo atteint leur rythme d’album

Status Quo Il a fallu un certain temps pour entrer dans leur foulée en tant que groupe d’albums, mais une fois qu’ils l’ont fait, il n’y avait plus moyen de les arrêter. Ils avaient rejoint le paysage des célibataires britanniques avec les meilleurs tenners de 1968, Pictures Of Matchstick Men, et Ice in The Sun, puis après un sortilège, il y avait d’autres succès en 1970, dont Down The Dustpipe. Mais quatre les albums vont et viennent sans faire les best-sellers britanniques, jusqu’à ce que finalement, leurs débuts chez Vertigo Records, Piledriver déchiffrent le code et entrent dans le palmarès le 20 janvier 1973.

Écoutez Piledriver en ce moment.

Sorti à la fin de l’année précédente, c’était le premier album que le groupe produisait lui-même, après un quatuor de sorties sur Pye supervisé par John Schroeder. Le catalyseur du succès de “ Piledriver ” a été la sortie presque simultanée de “ Paper Plane ”, un single qui a confirmé le son boogie-rock, avec le chant principal de Francis Rossi vêtu de denim et les harmonies de Rick Parfitt sur une maille de guitares, que le le groupe devait faire le leur.

“Paper Plane”, écrit par Rossi et Bob Young, est devenu le troisième hit du Quo, alors que la nouvelle armée de fans de Quo s’est accrochée à cette alternative plus difficile à la glam-pop qui accédait au pouvoir. Il atteignit le n ° 8 en février 1973, alors que les Sweet continuaient leur règne au n ° 1 avec «Blockbuster».

Le single a pris sa place sur Piledriver aux côtés de l’ouvreur Rossi / Young ‘Don’t Waste My Time’ et leurs ‘Unspoken Words’. Rossi et Parfitt se sont associés pour écrire ‘Oh Baby’ et ‘Big Fat Mama’ et d’autres combinaisons d’écriture de groupe inclus une co-écriture pour le bassiste Alan Lancaster, avec Bernie Frost, sur «A Year». L’album s’est terminé par une course de plus de sept minutes à travers les «Roadhouse Blues» des Doors, avec d’autres pistes bonus ajoutées à l’album de 1990, Rééditions 2005 et 2014.

Piledriver a fait ses débuts au Royaume-Uni au n ° 23, la même semaine que No Secrets de Carly Simon, et lorsque Gilbert O’Sullivan est monté au n ° 1 avec Back To Front. Il a atteint le numéro 5, dans un impressionnant parcours de 37 semaines. “Le statu quo a finalement atteint le grand moment”, a déclaré Melody Maker sur sa couverture avant en mars, “avec leur brut et rorty [i.e. boisterous] marque de rock’n’roll. Avec un Pop 30 [sic] hit et un album de palmarès actuel sous leurs ceintures, ils ont pris la route la semaine dernière pour une tournée britannique sensationnelle. “Au moment de leur prochain set studio, Bonjour, le nouveau son Quo était en route vers le n ° 1, et le groupe rattrapaient certainement le temps perdu.

La réédition de luxe de Piledriver, avec 15 titres live bonus des enregistrements de la BBC de 1972 et 1973, peut être achetée ici.

