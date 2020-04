Pink Beats COVID-19, fait un don de 1 million de dollars pour les secours et réagit contre le gouvernement

Dans deux tweets récemment publiés, Pink a révélé qu’elle et son fils de trois ans étaient positifs pour le COVID-19, la maladie causée par le coronavirus, mais se sont depuis rétablis. Et maintenant, à la suite de sa bataille personnelle contre l’infection, l’interprète «Just Give Me a Reason» a fait un don de 1 million de dollars pour la lutte plus large contre le nouveau coronavirus.

Le premier des tweets liés au coronavirus de Pink a indiqué qu’elle et Jameson (son fils) présentaient des symptômes de la maladie, ont contacté leur médecin de soins primaires et ont finalement été testés positifs pour COVID-19. Ces symptômes étaient manifestement légers, car ils sont restés à la maison pendant deux semaines (selon les ordres de leur médecin) pendant leur convalescence. Pink et Jameson ont effectué des tests de coronavirus supplémentaires «il y a quelques jours à peine», et les résultats ont montré que les deux sont exempts de la maladie.

Après cela, Pink a jeté son dévolu sur ce qu’elle pense être un manque de tests COVID-19 aux États-Unis: «C’est une parodie absolue et un échec de notre gouvernement de ne pas rendre les tests plus accessibles.»

Enfin, Pink (originaire de Pennsylvanie) a clôturé son message avec des informations sur le don susmentionné de 1 million de dollars: 500 000 $ atteindront l’hôpital universitaire de Temple de Philadelphie, où sa mère a travaillé pendant 18 ans, et les 500 000 $ restants bénéficieront au COVID-19 du maire de Los Angeles. Fonds de crise.

La réaction de la communauté Twitter au message de Pink semble mitigée. D’une part, la star de Reno 911, Kerri Kenney, a prononcé des paroles aimables, et l’actrice Alyssa Milano a écrit: “Je suis tellement contente que tu ailles bien. Et j’aime ta coupe de cheveux. “

Cependant, d’autres messages de suivi ont été nettement moins optimistes.

Un individu mécontent a tweeté: “Riche et connecté qui a des médecins privés se faire tester et retester est tout ce que j’ai entendu ici.” Un autre utilisateur a répondu à cette dernière déclaration en écrivant: «N’est-ce pas?! J’adore le rose et tout, mais testé deux fois? Alors que le reste d’entre nous ne peut pas? “

L’analyste des médias Mark Dice a écrit: «Le gouvernement n’est pas Dieu. Il ne peut pas créer comme par magie 327 millions de tests dans le vide pendant la nuit. #ShutUp “Le message a attiré la colère du mari de Pink, Carey Hart, une professionnelle de la motocross, qui s’est engagée dans une sorte de guerre des mots avec Dice.

Au moment d’écrire ces lignes, les professionnels de la santé avaient diagnostiqué environ 1,25 million de cas de COVID-19 dans le monde, dont environ 330 000 infections aux États-Unis. Plus d’un million d’Américains ont été testés pour la maladie, et des kits de test supplémentaires sont actuellement développés et fabriqués.