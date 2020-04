Pink Floyd partagera des concerts jusqu’à la fin de la pandémie!

À l’heure actuelle, tous les mélomanes doivent se contenter de regarder des spectacles en ligne, car grâce aux mesures prises par tout le monde pour atténuer le coronavirus, les concerts et les festivals ont dû être reportés ou annulés. Depuis quelques semaines, de nombreux musiciens jouent en streaming et d’autres ont créé des vieux concerts pour que leurs fans soient distraits lorsqu’ils sont à la maison, Cependant, l’un des groupes légendaires a décidé de rejoindre cette tendance, ni plus ni moins que Pink Floyd.

Oui, tout comme ils l’ont lu. Il s’avère que les autres membres de la dernière étape formelle du groupe, David Gilmour y Nick Mason Ils ont annoncé que pendant toute la durée de la quarantaine, ils partageraient sur leur chaîne YouTube des concerts jamais vus auparavant dans leur carrière, en particulier dans les années 80 et 90 lorsqu’ils ont sorti quelques albums sans Roger Waters comme Un laps de temps momentané y The Division Bell.

À travers une brève déclaration publiée sur leurs réseaux sociaux, le groupe a salué ses fans en espérant que tout le monde irait bien dans ces moments difficilesIls ont également annoncé que ils continueraient à publier des images et des vidéos inédites, y compris des concerts. Cela rejoint ce David Gilmour fait, parce que ces derniers jours, il a joué sur son compte Facebook beaucoup de couvertures, y compris certains Leonard Cohen.

Le premier concert qu’ils ont montré était l’une des performances les plus mémorables dans cette facette de Pink Floyd, puisque c’est le spectacle qu’ils ont donné en 1994 au Earl’s Court de Londres dans le cadre de la tournée de The Division Bell, une mise en scène ambitieuse qui a montré le meilleur de leur musique combinée à la technologie du moment – comme le groupe l’a toujours fait – et qui a finalement été publiée un an plus tard Appuyez sur.

Si vous avez envie de jeter ces concerts de Pink Floyd et de vous prélasser (en bonne santé, bien sûr) dans le confort de votre maison, rappelez-vous que le groupe partagera des concerts tous les vendredis à partir de 11 h (heure du centre du Mexique). En attendant, découvrez la performance du groupe en 1994 ci-dessous: