Pink Moon: trouver l’espoir dans le chef-d’œuvre sombre de Nick Drake

Nick Drake‘S Pink Moon, sorti le 25 février 1972, est un chef-d’œuvre court et intense de l’auteur-compositeur-interprète folk britannique.

En 1971, le jeune homme de 23 ans était submergé par la dépression et avait perdu toute confiance en tant qu’artiste vivant. Son dernier concert public, au Ewell Technical College, à Surrey, en juin 1970, avait été abandonné à mi-chemin de la chanson «Fruit Tree» avant qu’un Drake inconsolable ne quitte la scène.

Sans projet immédiat de faire un nouveau record pour suivre Five Leaves Left de 1969 et Bryter Layter de 1971, Drake a passé du temps à récupérer à la villa espagnole de Chris Blackwell, à la demande personnelle du chef de Island Records concerné. Drake s’est ensuite faufilé avec le producteur John Wood pour déposer un nouvel album, qui a été enregistré sur seulement deux sessions nocturnes à Sound Techniques à Chelsea à Londres, en octobre 1971. Wood a déclaré plus tard qu’il «y avait une sorte d’urgence à propos de ça”.

Pink Moon est la musique de Drake à son apogée et la plus intransigeante: pas d’autres musiciens, pas d’arrangements, juste Drake et sa guitare acoustique et un solo de piano sur la piste de titre, avec sa lune rose de mauvais augure présage d’un désastre. Drake ne savait pas ce qu’il voulait sur la couverture de son nouvel album, sauf qu’il devait comporter une lune rose. En fin de compte, un tableau surréaliste de Michael Trevithick, qui était le petit ami de la sœur de Drake Gabrielle, a été choisi et semble approprié.

L’album, qui ne dure que 28 minutes, est d’une simplicité troublante. Drake a dit qu’il ne voulait pas que cela soit arrangé, juste pour se tenir «nu». Dans le brillant et sombre «Parasite», Drake utilise l’appareil d’un voyage sur la Northern Line du métro de Londres pour offrir une vision effrayante du vide de la vie contemporaine.

Pink Moon a reçu de bonnes critiques, mais ses intuitions d’obscurité («Maintenant, je suis plus faible que le bleu le plus pâle», chante Drake dans le magistral «Place To Be») ont laissé les gens mal à l’aise. Néanmoins, Island Records a gardé confiance en la jeune chanteuse, qui est soudainement apparue dans les bureaux de la société avec une grosse boîte de master-tape à 16 pistes sous le bras et a laissé les bandes de Pink Moon avec la femme à la réception.

La société savait qu’avec des chansons aussi exceptionnelles («Road», «Which Will»), elles avaient quelque chose de spécial en main. L’un des moments forts est ‘Things Behind The Sun’, sur lequel Drake joue de la guitare séduisante en chantant:

S’il vous plaît méfiez-vous de ceux qui regardent

Ils ne feront que sourire pour vous voir

Votre temps loin

Et une fois que vous avez vu ce qu’ils ont été

Gagner la terre ne semble pas valoir la peine

Votre nuit ou votre journée

Drake était un guitariste technique talentueux et un musicien minutieux. Par exemple, il a accordé sa corde du bas à un A bas juste pour obtenir la bonne case sur une ligne de «Free Ride», pour souligner l’une des lignes. Danny Thompson, qui a travaillé avec Drake sur Five Leaves Left et a joué de la basse sur John MartynLe classique de Solid Air, qui est un album sur Drake, a déclaré: “En fin de compte, c’est la vraie beauté de sa musique qui attire les gens et son superbe jeu de guitare, qui était si propre.”

Le manque de ventes de Pink Moon a déçu Drake, dont la dépression s’approfondissait. Il est décédé le 25 novembre 1974, à l’âge de 26 ans, d’une surdose d’antidépresseurs. Ce fut une tragédie qui passa largement inaperçue à l’époque.

Les trois albums que Nick Drake avait réalisés au cours de sa courte vie ont tous été, en termes commerciaux, infructueux, même si des musiciens de premier plan tels que Martyn et Richard Thompson ont exhorté les gens à écouter Pink Moon. Finalement, longtemps après sa mort, les gens ont remarqué et Pink Moon est devenu posthume Platinum.

Le dernier morceau de l’album, “From The Morning”, est connu pour contenir les paroles “Et maintenant nous nous levons / Et nous sommes partout”, qui figureront plus tard sur la pierre tombale de Drake à Tanworth-in-Arden.

Les répliques offrent l’espoir que ce merveilleux album sur la perte et l’échec est aussi autant sur la résurrection.

