PinkFong redémarre «Baby Shark» pour se laver les mains

Si nous pensions en avoir assez de Bébé requinAttends! que la pandémie ne sera pas la seule chose à laquelle nous devrons faire face. PinkFong, Il sait que les enfants donnent la priorité au jeu plutôt qu’au nettoyage, mais à l’époque de COVID-19, il peut être ennuyeux de se faire répéter sans cesse qu’ils doivent se laver les mains. Par conséquent, l’entreprise La sud-coréenne a créé un redémarrage de “Baby Shark”, où elle enseigne comment se laver les mains au même rythme que la chanson originale accrocheuse.

“Lavez-vous les mains avec Baby Shark”, ou “Lavez-vous les mains avec bébé requin”, est le nouvel épisode de la société éducative, avec l’espoir que les enfants du monde entier prennent des mesures sanitaires par COVID-19, de manière ludique et ils peuvent construire une bonne habitude. Bien sûr, la mère, le père, les grands-parents et le bébé requin, star dans la chanson, mais aussi, Nous pourrons rencontrer de nouveaux amis aquatiques dans cette adaptation.

De telle sorte que le “Baby Shark” a été remplacé par un “Lavez-vous les mains »(vous, vous, ru, ru, vous, ru) à l’intérieur du chœur, mais aussi, la vidéo fonctionne comme un tutoriel pour bien se laver les mains, de mettre du savon, de frotter entre vos doigts, de sécher avec serviettes en papier, autant que possible, pour minimiser le risque de contagion du coronavirus.

Mais ce n’est pas tout. L’idée est que “Wash Your Hands” surpasse “Baby Shark” en popularité, quelque chose de difficile à réaliser, si l’on considère que la chorégraphie a remporté un succès international et a même été chantée et dansée par Baby Joda. Cependant, PinkFong a créé un défi viral pour atteindre son objectif.

La société appartenant à SmartStudy, demande aux familles de partager sur leurs réseaux sociaux, des vidéos dans lesquelles leurs enfants apparaissent imitant la chorégraphie de “Wash Your Hands”, en utilisant le hashtag #BabySharkHandWashChallenge. Comme prévu, tout se passe bien, puisque la vidéo présentée sur les réseaux sociaux le 21 mars 2020 atteint déjà près de quatre millions de vues.