Pitchfork Music Festival 2020: dates annoncées et billets en vente maintenant

Le 15e festival annuel de musique Pitchfork a lieu cette année, du vendredi 17 juillet au dimanche 19 juillet à Union Park à Chicago. À partir d’aujourd’hui, l’admission générale de trois jours et les laissez-passer PLUS sont en vente pour 150 $ et 325 $, respectivement. Le tarif Early Bird est valable pour une durée limitée seulement, alors agissez rapidement et achetez vos billets ici.

Pitchfork PLUS offre une expérience festive élevée. Les billets PLUS incluent:

Expériences culinaires organisées

Bars privés

Une plate-forme d’observation surélevée de la scène bleue

Coin salon et salle à manger ombragés

Découvrez toutes les commodités PLUS sur le site Web Pitchfork Fest 2020.

Pour lancer l’année marquante, Pitchfork organise des soirées gratuites à la Chicago Athletic Association le mercredi 19 février et le jeudi 20 février. Venez nous aider à célébrer 15 ans avec des performances de certains de nos artistes locaux préférés, rare archiv merch, Goose Island bières, et plus encore. RSVP ci-dessous.

Restez à l’écoute pour l’annonce de la programmation et bien plus encore sur Pitchfork Music Festival 2020.

19 février

The Cool Kids

DJ Spinn

KAINA

RSVP ici

20 février

Ohmme

Dehd

Spencer Tweedy

RSVP ici

.