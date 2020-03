Pitchfork Music Festival Berlin est annulé pour 2020

Pitchfork Music Festival Berlin 2020 a été annulé en réponse à un coronavirus. Le festival devait avoir lieu au Tempodrom à Berlin, en Allemagne, du 8 au 9 mai. La formation comprenait Lianne La Havas, Modeselektor, Tim Hecker, John Talabot, Kelly Lee Owens, rRoxymore et Nick Hakim. Il n’y a pas de date de maquillage et tous les acheteurs de billets seront remboursés. Retrouvez la déclaration officielle de Pitchfork ci-dessous.

Pour l’instant, le Pitchfork Music Festival Chicago est toujours prévu du 17 au 19 juillet 2020. Voir une déclaration concernant la situation croissante des coronavirus ici.

Annulation du Pitchfork Music Festival Berlin (8 + 9 mai 2020)

Chers tous,

Aussi enthousiastes que nous à l’idée d’apporter la première édition de Pitchfork

Festival de musique de Berlin au Tempodrom, nous sommes maintenant tout aussi tristes de partager

la nouvelle qu’en raison de l’évolution de la situation des coronavirus, nous devons

annuler le festival. Il n’y aura pas de date de maquillage et tous les billets

les acheteurs seront bientôt remboursés, via les vendeurs de billets où ils se trouvaient

acheté. Tous les acheteurs de billets qui ont acheté leurs billets via

tickets.de sera contacté de manière proactive par e-mail.

Même si les réglementations gouvernementales concernant les événements publics à Berlin

jusqu’à présent ne sont en place que jusqu’au 19 avril, nous pensons que c’est notre

la responsabilité de prendre cette décision de manière proactive maintenant, comme

la santé et la sécurité de tous les festivaliers, artistes et employés est

primordiale pour nous.

Parallèlement aux considérations de santé, nous sommes conscients des restrictions de

voyages transfrontaliers, ce qui pourrait empirer pour les billets internationaux

titulaires. Pitchfork, les promoteurs berlinois du MCT et tous les artistes du

ensemble ont pris cette décision ensemble. Aussi attristé que nous le soyons

franchir cette étape, nous espérons que vous comprendrez dans ce cadre exceptionnel et

situation assez imprévisible.

En cas de questions, merci de contacter: presse@mct-agentur.com ou

info@mct-agentur.com

