PJ Harvey Doc «A Dog Called Money» obtient une première aux États-Unis

Un nouveau documentaire de PJ Harvey, A Dog Called Money, qui plonge dans l’inspiration derrière son album de 2016 Le projet de démolition de Hope Six fera ses débuts en salles aux États-Unis le 18 mars au Forum du film a New York.

Écrit et réalisé par le photojournaliste de renom Seamus Murphy, le film explore les voyages de Murphy et Harvey à travers Washington, DC, le Kosovo et Kaboul qui ont engendré non seulement l’album, mais aussi d’autres projets collaboratifs dont The Hollow of the Hand, un livre photo grand format qui présentait La poésie de Harvey aux côtés des photos de Murphy.

Harvey et Murphy ont également travaillé ensemble en 2011, lorsque Murphy a réalisé des vidéos pour les 12 chansons de son album acclamé par la critique Let England Shake.

Le film a été présenté pour la première fois au 70e Festival international du film de Berlin en 2019 et a été présenté en première britannique le 8 novembre, date à laquelle il a également frappé le service de streaming MUBI au Royaume-Uni à la même date. Plus tard, il a été récupéré pour distribution aux États-Unis par Abramorama.

A Dog Called Money emmène les téléspectateurs à l’intérieur du processus créatif de Harvey – à travers la gestation, l’écriture et l’enregistrement de l’album de protestation nominé aux Grammy Awards – dans un studio expérimental ouvert au public au Somerset House de Londres. Des chansons comme «The Community of Hope», «The Wheel» et «The Ministry of Defense» sont des vignettes de communautés frappées par la pauvreté et déchirées par la guerre au Moyen-Orient et aux États-Unis.

“Parmi les musiciens britanniques des 30 dernières années, il n’y a pas eu de figure plus urgente ou aventureuse que PJ Harvey”, écrit Graham Fuller, pour Sight & Sound dans sa critique de film.

«Un chanteur protéiforme, instrumentiste, compositeur, poète et sculpteur. Ses légions de fans savoureront sa présence dans le documentaire humaniste du photojournaliste Seamus Murphy. La musique émerge comme un espéranto libérateur dans le film. Comme le grand photographe de combat hongrois Robert Capa, Murphy a un œil infaillible pour les compositions poétiques. A Dog Called Money propose des montages dynamiques. »

Plus récemment, en octobre 2019, Harvey l’a partagée reprise de la chanson thème «Red Right Hand», de l’émission télévisée à succès Peaky Blinders. Elle a également mis ses talents à profit pour d’autres projets théâtraux, y compris l’écriture d’une partition originale pour la série télévisée britannique en quatre parties, The Virtues, ainsi que pour la production théâtrale du West End de All About Eve.

