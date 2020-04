PJ Harvey, Nick Cave, plus de lettre de signe appelant à un financement de l’industrie créative du gouvernement britannique

Des artistes tels que PJ Harvey, Nick Cave et Johnny Marr ont signé une lettre de la Creative Industries Federation (CIF) exhortant le gouvernement britannique à débloquer des fonds pour soutenir les industries créatives. La lettre, adressée au chancelier et secrétaire à la Culture, prévient que le pays pourrait devenir une «friche créative» en raison des effets économiques de COVID-19.

La lettre poursuit: «Un sondage de la Fédération des industries créatives auprès de 2 000 organisations créatives et pigistes a révélé qu’une organisation créative sur 7 pense qu’elles ne peuvent durer que jusqu’à la fin avril sur les réserves financières existantes. Seulement la moitié pense que leurs réserves dureront au-delà de juin. » Lisez la lettre complète ici.

Caroline Norbury, PDG de CIF, a déclaré à The Guardian: «Bien que les mesures de soutien du gouvernement aux entreprises et aux travailleurs indépendants soient les bienvenues, nous savons qu’il existe encore des milliers d’organisations créatives et d’indépendants qui passent à travers les lacunes, et qui le feront tout simplement. pas traverser cette crise sans un soutien urgent en espèces. »

«Les artistes créent tellement de contenu en ligne que les gens peuvent découvrir chez eux», a ajouté Rufus Wanwright. «Ils n’ont pas cessé de produire et ce serait un crime en tant que société de ne pas les soutenir pendant cette crise car ils nous nourrissent.»

