Placido Domingo «accepte» les accusations de harcèlement sexuel contre lui

Au cours des derniers mois Le nom du ténor Plácido Domingo a été impliqué dans la controverse, car en août 2019 plusieurs femmes qui ont travaillé avec lui pendant quelques années l’ont accusé d’abus sexuels et de harcèlement. Après toute la vague de déclarations qui est venue, le chanteur a préféré disparaître de la vie publique jusqu’à ce que les eaux se calment, mais apparemment toutes ces accusations sont tout à fait vraies.

Selon l’Associated Press et grâce à une enquête menée par le syndicat américain qui est chargé de représenter tous les artistes d’opéra, Ils ont conclu que Plácido Domingo avait harcelé sexuellement diverses femmes et utilisé l’énorme pouvoir dont il disposait lorsqu’il était en charge de la direction du Washington and Los Angeles National Opera.

Les avocats qui ont embauché le syndicat ont convenu que le ténor présentait un modèle de comportement sexuel inapproprié et d’abus qui se sont manifestés pendant près de deux décennies, grâce au fait qu’entre septembre et décembre 2019, ils ont interviewé environ 55 personnes qui travaillaient à côté Placide pendant tout ce temps, dont 27 ont dit avoir été victimes ou témoins d’une sorte de comportement sexuel et 12 autres ont déclaré que l’attitude de cette chanteuse d’opéra était connue dans les plus grandes compagnies du monde..

Concernant ce sujet, Plácido Domingo a envoyé une déclaration via Europa Press dans laquelle il «s’excusait» à tous ses collègues professionnels qui se sentaient et étaient harcelés par lui. “Je comprends maintenant que certaines de ces femmes pourraient avoir peur de s’exprimer honnêtement parce qu’elles craignaient que leur carrière ne soit affectée”, a expliqué le célèbre musicien.

Après avoir pris un peu de temps au cours des derniers mois pour analyser les accusations, le ténor espagnol a expliqué qu’il avait grandi avec toute cette expérience et a assuré que même si ce n’était pas son intention, personne ne devrait jamais ressentir cela..

Pour terminer, Plácido Domingo a déclaré qu’il était «déterminé» à amorcer un changement positif dans l’industrie de l’opéra afin qu’aucune autre femme n’ait à vivre la même chose: «Mon désir ardent est que cela aboutisse à un lieu de travail plus sûr, et j’espère que mon exemple [de arrepentimiento y de intentar mejorar las cosas] pousser les autres à suivre mes pas. ”