Placido Domingo surmonte le coronavirus et poursuit sa récupération à domicile

Le célèbre chanteur d’opéra Placido Domingo a livré une information relativement positive sur les coronavirus, car environ 10 jours après avoir utilisé COVID-19, il se rétablit à la maison et se sent “bien”.

L’homme de 79 ans s’est rendu sur Facebook pour informer les fans de sa santé et de son processus de récupération; le 22 mars, il a révélé (également via Facebook) qu’il avait été testé positif pour COVID-19. Dans le dernier post, Domingo a indiqué qu’il avait décidé d’écrire parce qu’il y avait «beaucoup d’informations confuses et incorrectes sur mon état de santé actuel» qui circulaient.

Il a poursuivi en notant que ses médecins soupçonnaient immédiatement le coronavirus comme la cause de ses symptômes pseudo-grippaux et, par conséquent, il a rapidement commencé à recevoir un traitement. Le natif d’Espagne a passé environ une semaine dans un hôpital mexicain et a été libéré ce week-end. À la maison, Domingo poursuit le régiment recommandé par son médecin de «thérapie et repos».

Placido Domingo a clôturé sa déclaration sur Facebook en exprimant son soutien à ceux qui souffrent de COVID-19, en remerciant «ceux qui travaillent généreusement pour sauver des vies» et en encourageant tout le monde à être en sécurité.

La crise des coronavirus a eu un impact profond sur la société et l’économie, et l’industrie de la musique n’a guère été exempte de l’influence de la pandémie. Les organisateurs, les artistes et les compagnies ont annulé pratiquement tous les festivals de musique, concerts et réceptions à venir pour se conformer aux ordres du gouvernement et empêcher les participants de diffuser COVID-19. Naturellement, des difficultés financières – pour les artistes comme pour les professionnels – ont accompagné cette perturbation des événements en direct, de l’enregistrement et des autres facettes génératrices de revenus de la musique.

Le nouveau coronavirus laisse également sa marque sur la santé de voix éminentes de l’industrie musicale. Le PDG d’Universal Music Group (UMG), Lucian Grainge, se bat contre COVID-19, tout comme la légende de la musique country John Prine. Jackson Browne, intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, a présenté des symptômes bénins et s’auto-met en quarantaine. De plus, le pilier du pays, Joe Diffie, est récemment décédé des complications du coronavirus. Il avait 61 ans.

À ce jour, les professionnels de la santé ont diagnostiqué plus de 800 000 cas de COVID-19 dans le monde. Cependant, les experts estiment que le nombre réel d’infections est bien plus élevé; à mesure que les tests continueront de devenir plus rapides et plus répandus, le chiffre augmentera. Près de 40 000 personnes atteintes de COVID-19 ont péri, tandis que 173 000 environ ont complètement récupéré.