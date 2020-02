Plagiat ou inspiration? 20 pochettes d’album très similaires aux autres

Depuis qu’Alex Steinweiss a inventé l’art des pochettes d’album en 1947 comme méthode pour remplacer les couvertures grises épaisses, nous avons pu profiter d’incroyables arts qui ornent la musique de tous les genres. Et bien que les disques «au format physique» transpirent toujours la grosse goutte parce qu’à chaque fois qu’ils se maquillent moins, tout le problème visuel est toujours présent, des arts aux couvertures, en passant par l’identité graphique de chaque groupe.

La musique nous a donné de grands artistes et groupes et d’innombrables albums qui sont parfois pris comme référence ou inspiration pour d’autres musiciens et artistes. C’est pourquoi nous avons entrepris de rechercher des similitudes entre les couvertures.

Le prendriez-vous comme plagiat ou inspiration? Consultez la liste suivante:

Par: Fatima Albarrán