Plain White T’s annonce la réédition du 15e anniversaire de tout ce dont nous avions besoin

Plain White T’s vient de publier une nouvelle vidéo lyrique pour son single à succès, Hey There Delilah, alors qu’ils célèbrent le 15e anniversaire de leur album révolutionnaire, All That We Needed. De plus, le groupe rééditera une édition élargie de l’album le 10 avril, comprenant cinq pistes acoustiques inédites.

La vidéo lyrique, qui a été créée plus tôt dans la journée, complète la ballade avec de charmants dessins animés en noir et blanc. Initialement sorti en 2006, ‘Hey There Delilah’ était le troisième single de All That We Needed. Au fur et à mesure que la chanson gagnait en popularité auprès des fans, le groupe a réenregistré la chanson, l’augmentant avec des cordes du violoncelliste Eric Remschneider et la rééditant en 2007.

Le single a rapidement grimpé les échelons – devenant l’une des plus grandes chansons de l’été et atteignant le premier rang du Billboard Hot 100. La chanson a également frappé le numéro 1 au Canada, le numéro 2 au Royaume-Uni et est entrée dans le Top Ten dans les territoires du monde entier. En 2008, ‘Hey There Delilah’ a été nominé pour deux Grammy Awards (chanson de l’année, meilleure performance pop par un duo ou un groupe avec chant), et a depuis vendu plus de quatre millions d’exemplaires aux États-Unis seulement.

Le troisième album de Plain White T’s, All That We Needed, a trouvé le morceau de cinq morceaux de Chicago travaillant avec les producteurs Ariel Rechtshaid (HAIM, Vampire Weekend, Usher) et Loren Israel (Jimmy Eat World, Less Than Jake, Sugarcult), pour explorer de nouveaux sons textures, et étendre au-delà de leurs racines emo et pop-punk. Cette nouvelle édition du 15e anniversaire présente les airs originaux et contagieux, ainsi que cinq interprétations acoustiques inédites des chansons de l’album, dont ‘Hey There Delilah’, ‘Revenge’, ‘Breakdown’, ‘Take Me Away’ et ‘All Ce dont nous avions besoin ».

Plus récemment, le groupe se préparait pour une longue tournée au Royaume-Uni et en Europe, qui devait débuter fin mars. Suit avec nombreux actes Dans le monde entier, le groupe a annulé ces dates, à la lumière de la crise mondiale du COVID-19, tandis que leurs prochaines apparitions aux États-Unis ont été reportées. Entre-temps, suivant le rythme d’artistes du monde entier, le groupe a pris des rendez-vous sociaux pour des performances et des discussions en direct avec ses followers.

Les fans peuvent également voir Plain White T’s sur le plus récent ajout d’ABC à la franchise à succès Bachelor, The Bachelor Presents: Listen to Your Heart. L’épisode du groupe sera diffusé le lundi 13 avril à 20h00 HNE / 19h00 HNP sur ABC.

Tout ce dont nous avions besoin (édition du 15e anniversaire) et peut être précommandé ici.

1. Tout ce dont nous avions besoin

2. La vengeance

3. Emmène-moi

4. Mon seul

5. Triste histoire

6. Répartition

7. Que voulez-vous de plus?

8. Après-midi paresseux

9. N’importe quoi

10. Sing My Best

11. Plus rapide

12. Dernier appel

13. Hey There Delilah

14. Take Me Away (Acoustique en direct)

15. Répartition (Acoustique en direct)

16. Revenge (Live Acoustic)

17. Tout ce dont nous avions besoin (acoustique en direct)

18. Hey There Delilah (Live Acoustic)