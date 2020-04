Playboi Carti accusé de possession de marijuana pour délit, libéré sous caution

Playboi Carti a été arrêté la nuit dernière (2 avril) après avoir été arrêté dans le comté de Clayton, en Géorgie, selon le Atlanta Journal-Constitution. Selon les dossiers du comté, Carti a été condamné pour deux infractions routières et un délit de possession d’une once ou moins de marijuana. Il a été libéré sous caution pour les trois chefs d’accusation aujourd’hui, selon les dossiers.

Un communiqué de presse du bureau du shérif du comté de Clayton affirme que Carti a été arrêté avec un homme de 21 ans nommé Jaylan Malik Tucker. Selon le communiqué, les policiers ont trouvé 12 sacs de marijuana, trois pistolets, du Xanax, de la codéine et de l’oxycodone dans leur véhicule. Tucker a été inculpé de trois chefs d’accusation pour avoir violé la loi de Géorgie sur les substances contrôlées et de trois chefs d’être un criminel en possession d’armes à feu, selon les dossiers du comté.

Pitchfork a contacté les représentants de Playboi Carti et le bureau du shérif du comté de Clayton pour obtenir des commentaires et plus d’informations.

