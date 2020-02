Pleine voile: en souvenir de Carl Wilson des Beach Boys

Carl Wilson est l’un des chanteurs et musiciens les plus aimés et les plus manqués de sa génération, dont la voix glorieuse et la guitare faisant autorité ont honoré des dizaines de grands enregistrements. Pour célébrer le défunt chanteur des Beach Boys, né le 21 décembre 1946, nous avons compilé une playlist spéciale uDiscover Music avec certaines des plus grandes performances de Carl – comprenant principalement son travail avec les garçons de la plage, mais aussi avec quelques sorties en solo et apparitions d’invités. Sa mort prématurée à seulement 51 ans, le 6 février 1998, nous a privé de nombreuses années de son excellent travail.

Né dans la ville californienne que les Beach Boys ont rendue célèbre, Hawthorne, Carl avait quatre ans et demi de moins que son frère Brian et deux ans le cadet de son autre frère, Dennis. Il était près de six ans plus jeune que l’autre pilier du son et du personnel du groupe, son cousin Mike Love, alors Carl avait du pain sur la planche pour être pris au sérieux, du moins en tant que chanteur.

Il a cependant été établi dans le rôle de guitariste principal du groupe à partir de leur tout premier album, Surfin ’Safari de 1962. Son solo Fender, à mi-chemin de la chanson à succès et entre les vers de Love, définit le modèle de personnalisation de Chuck BerryLes lignes principales de Carl qui a été la première caractéristique de Carl en tant que guitariste. Sa ligne d’introduction audacieuse sur «Surfin» USA »était un autre motif mémorable, et des instrumentaux occasionnels l’ont également placé sur le devant de la scène, comme le rock’n’roll affectueusement intitulé shuffle« Carl’s Big Chance »sur All Summer Long de 1964.

Les premières pistes vocales de Carl sur les chansons des Beach Boys étaient souvent dans l’idiome rock ‘n’ roll influencé par les Berry qui définissait en partie leur son précoce, et il était à l’honneur sur les premières versions d’album de ‘Summertime Blues’, ‘Louie Louie’ et d’autres . Mais progressivement, sa voix immaculée a commencé à s’imprimer sur certains des côtés les plus mémorables du groupe.

Au fur et à mesure que la composition de Brian devenait plus sophistiquée, la voix de Carl a grandi avec elle, développant une soulfulness distincte et souple qui rend une chanson comme «Girl Don’t Tell Me», des Summer Days (And Summer Nights!) De 1965 un tel plaisir. À ce jour, il se développait également en tant que guitariste, en utilisant le Rickenbacker à 12 cordes que lui et d’autres figures de proue telles que Roger McGuinn et George Harrison contribué à populariser.

Puis, au milieu des années 1960, les deux performances vocales de Carl sont les plus indélébiles. À ce jour, de nombreux auditeurs occasionnels ne se rendent probablement pas compte que c’est le Carl souvent méconnu qui donne vie aux incroyables mélodies et paroles de son frère Brian sur l’un d’eux: “ God Only Knows ”, le chef-d’œuvre de 1966 de l’album Pet Sounds a été suivi par un autre travail de génie avant la fin de l’année, «Good Vibrations», sur lequel Carl fait la part du lion du travail vocal, augmenté par Brian et Mike.

Carl s’est également montré un excellent interprète des paroles complexes de Van Dyke Parks, comme sur le mesmeric ‘Wonderful’ de Smiley Smile. Alors que le travail du groupe devenait de plus en plus influencé par l’expérimentation de la fin des années 1960, il y avait encore de la place pour se balancer, avec une avance émouvante sur leur couverture de Stevie Wonder“I Was Made To Love Her”, ainsi que des hit-parades comme “Darlin” “et une autre reprise,” I Can Hear Music “.

La voix de Wilson a aidé les Beach Boys à entrer dans les années 1970 sur Surf’s Up, sur la piste de laquelle il joue un rôle majeur. Le prochain album du groupe, Carl and the Passions – So Tough, a même été nommé d’après l’un de ses premiers groupes. Au fur et à mesure que l’engagement de Brian diminuait, la musicalité de Carl devenait de plus en plus importante et ses voix principales sur certains de leurs albums les moins réussis de la fin des années 1970 restent très charmantes, notamment «Sweet Sunday Kinda Love» du M.I.U. Album.

Carl a été le chanteur vedette principal lors du retour à la gloire de 1979, le L.A. (Light Album), chantant et co-écrivant l’amende «Good Timin» avec Brian et dirigeant la charmante «Full Sail», entre autres. À l’aube des années 1980, l’élan du groupe s’estompe, même si, comme Carl le chantait, ils tentaient de maintenir l’été en vie; mais l’album éponyme de 1985 a fourni la ballade “She Believes In Love Again”, qu’il a co-chanté avec son auteur, Bruce Johnston.

Carl a fait deux albums solo, un set éponyme de 1981 et Youngblood en 1983. L’un des moments forts de ce premier album solo, malheureusement épuisé, était ‘Heaven’, mais notre liste de lecture comprend ‘Of The Times’ de ce dernier album. . Nous avons également inclus “Depuis que Dieu a inventé les filles” Elton JohnExcellent hommage aux Beach Boys sur lesquels Carl et ses frères ont chanté des chœurs. Écoutez la belle voix incomparable de Carl en particulier à 3’10 ”dans ce morceau très sous-estimé de l’album d’Elton en 1989 Reg Strikes Back.

Ensuite, il y a un morceau de Like A Brother, l’album que Carl a fait dans les années 1990 avec Gerry Beckley d’Amérique et Robert Lamm de Chicago, sorti après la mort de Carl sous le nom de trio Beckley-Lamm-Wilson. Parmi ses autres chants invités, il y a Chicago “Wishing You Were Here”, magnifiquement harmonisé, et nous terminons avec “Don’t Fight The Sea”, qui met en vedette Carl et ses camarades dans une contribution posthume à l’album solo d’Al Jardine A Postcard From California. Un talent tel que celui de Carl Wilson arrive trop rarement.

Les performances vocales classiques des Beach Boys jumelées à des arrangements symphoniques récemment écrits sur The Beach Boys With The Royal Philharmonic Orchestra peuvent être achetées ici.