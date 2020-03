Pluie de novembre? La demi-tournée de Guns N ‘Roses a été retardée par le coronavirus

Lorsque Guns N ‘Roses a choisi le Mexique comme premier point pour commencer la tournée “Get On The Nightrain” En Amérique latine, il n’avait pas tort. A la veille de «Live Latino 2020», Mexico est la seule de ses quatre premières présentations à être conservée. Les concerts au Costa Rica, au Guatemala, en Equateur, au Pérou et ont été reportés jusqu’à nouvel ordre à titre de mesures de précaution pour le coronavirus COVID-19.

Mais ce n’est pas tout, 25 présentations approuvées en Amérique latine et en Europe, 17 ont été annulées, suspendues ou reportées. Maintenant, le groupe californien devra “Don’t cry” et avoir un peu de “Patience”, jusqu’à ce que le la propagation du virus cesse ou, de nouvelles mesures officielles sont adoptées pour que les événements massifs puissent reprendre.

Le 11 mars 2020, le groupe Hard Rock et Heavy Metal a annoncé via son compte Twitter que le concert prévu pour le 18 mars prochain San José, Costa Rica, serait reportée suivant les réglementations gouvernementales. À sa malchance, cette même nuit, le gouvernement de Lenín Moreno a fait une déclaration d’urgence sanitaire en Équateur, reprogrammer la présentation de Guns N ‘Roses, avec 84% des billets vendus.

Le groupe dirigé par Ax’l Rose a annoncé sur son site Web que les billets achetés à temps serviraient au prochain spectacle. Mais, quand ils ont pensé que la tempête était passée, le gouvernement de Pérou suspendu les actes massifs, raison pour laquelle la concert prévu le 24 mars à Lima, tomberait également.

Le seules les dates qui se sont encore confirmées le reste du mois, sont celles du 14 mars au sein du Festival «Live Latino», à Mexico, ainsi que sa participation au Festival Lollapalooza», Qui aura lieu à Chili, Argentine, Brésil et Colombie, Les 27, 29 mars, 3 et 5 avril respectivement.

De toute évidence, personne n’est sauvé de l’éventualité du coronavirus, mais s’il était difficile pour les fans ici de monter sur le Nightrain ’, en Europe, le défi sera plus grand. Slash, Duff McKagan et le reste des membres devront attendre Espagne, Lisbonne, Italie, Munich, Royaume-Uni, Hambourg, Grande-Bretagnea et le reste des pays où ils prévoyaient de jouer, leur donnent le feu vert pour continuer leur tournée.

Comme on dit là-bas, il y aura beaucoup d’appels et peu d’élus. Malgré la personnalité explosive qui caractérise chacun des membres, il semble qu’ils aient très bien repris la reprogrammation du reste de la tournée. Mais la meilleure chose est que le groupe ne se lasse pas de montrer son enthousiasme pour le concert de ce soir au Foro Sol, ce qui garantit que le premier «toquín» de Guns N ‘Roses au festival massif et l’un des le plus important du pays, ce sera absolument épique.