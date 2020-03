Plus d’annulations de coronavirus – Spectacle NAB annulé à Las Vegas

L’Association nationale des radiodiffuseurs ne tiendra pas sa conférence annuelle en avril dans un contexte de problèmes de coronavirus.

La conférence a lieu chaque année en avril à Las Vegas et attire des milliers de participants à travers le monde. Les organisateurs disent qu’ils explorent maintenant plusieurs alternatives pour accueillir l’événement de cette année.

Le président de NAB Show, Gordon Smith, a publié une lettre ouverte aux participants, disant que ce n’était pas une décision facile à prendre. Les organisateurs ont consulté leurs partenaires médias et ont décidé de ne pas accueillir la prochaine convention.

Smith dit que l’émission NAB pourrait être reportée à une date ultérieure.

“Afin de répondre aux préoccupations de nos parties prenantes en matière de santé et de sécurité et en consultation avec des partenaires de l’industrie des médias et du divertissement, nous avons décidé de ne pas aller de l’avant avec NAB Show en avril”, indique le communiqué.

«Nous envisageons actuellement un certain nombre d’alternatives potentielles pour créer la meilleure expérience possible pour notre communauté. Ce ne fut pas une décision facile. Heureusement, nous n’avons pas eu à prendre cette décision seuls. Nous sommes reconnaissants à notre communauté NAB Show de nous avoir engagés dans notre lutte contre la situation en évolution rapide. »

Smith dit que le NAB Show s’engage à explorer toutes les alternatives possibles pour le NAB Show cette année.

Certains événements, comme Coachella et Stagecoach, ont été officiellement reportés. SXSW et Ultra Miami refusent tous les deux les remboursements aux participants potentiels. Ultra Miami a plutôt offert un accès privilégié aux futurs spectacles et autres avantages.

L’annulation du salon NAB en avril continue de remettre en question les événements futurs qui se produiront en avril, mai et au-delà.

En dehors de l’industrie de la musique, le plus grand salon du jeu de l’année a également été annulé. L’E3 se déroule chaque année à Los Angeles en juin, mais les organisateurs ont débranché aujourd’hui. Cela remet en question si les festivals de musique de juin comme Bonnaroo devraient faire de même.

Les problèmes de coronavirus ont conduit la plupart des gouvernements à imposer des restrictions de voyage et des quarantaines. Les gouvernements du monde entier ont limité les grands rassemblements pour empêcher une nouvelle propagation.