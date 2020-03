Plus de 100 professionnels de l’industrie du tourisme s’unissent pour aborder COVID-19

Plus de 100 professionnels de l’industrie du tourisme se sont réunis sous la bannière de l’Independent Promoter Alliance.

Le groupe entend lutter contre les effets de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie de la musique live. Les promoteurs de l’industrie de la musique live Dave Poe et Jessica Gordon ont lancé l’initiative. “Il y a vraiment un sentiment en ce moment que nous sommes tous dans la même équipe et que la seule façon d’aller de l’autre côté est de travailler ensemble”, a relayé Dave Poe.

«Nous pensons que la lumière de l’autre côté de celle-ci peut éventuellement être plus brillante que la lumière qui la précède. Nous invitons tous les promoteurs indépendants, les acheteurs de talents et les propriétaires de sites à rejoindre notre alliance pour discuter des meilleures voies à suivre pour l’industrie des tournées en direct pendant cette pandémie et au-delà », a-t-il ajouté.

Poe dit que l’objectif de l’Independent Promoter Alliance est de donner aux professionnels de l’industrie du tourisme une voix pour discuter de leurs défis. Il invite instamment tous ceux qui souhaitent se joindre à ses efforts à manifester leur intérêt ici.

La liste complète des 100+ membres de l’Independent Promoter Alliance n’a pas été publiée.

La nouvelle initiative est fraîche et vient d’être lancée de bouche à oreille. Au début, les fondateurs veulent que les promoteurs indépendants se parlent de leurs plans pour surmonter la crise actuelle. Poe espère que l’alliance des professionnels de l’industrie du tourisme survivra à la pandémie actuelle.

“Bien qu’il puisse sembler de l’extérieur que nous nous faisons concurrence, nous nous parlons en fait régulièrement”, dit-il. “Nous n’avons pas d’autre programme spécifique que de nous écouter les uns les autres et de discuter de ce qui se passe.”

La pandémie de coronavirus a entraîné des milliers de fermetures de concerts et d’événements. Cela faisait partie d’un arrêt plus large qui a fait grimper le nombre de chômeurs américains à 3,28 millions en une seule semaine, ce qui a incité le Congrès à réagir rapidement.