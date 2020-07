Plus de 1400 artistes demandent au gouvernement d’agir maintenant pour sauver la scène musicale britannique

Plus de 1 400 artistes du monde de la musique ont envoyé une lettre ouverte au secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, lui demandant, ainsi qu’au gouvernement britannique, de prendre des mesures immédiates pour garantir l’avenir de la scène musicale britannique.

Cela fait partie de la campagne plus large #LetTheMusicPlay de UK Music et vient après qu’il a été récemment rapporté que 70% des salles et théâtres de musique britanniques risquaient de fermer définitivement à moins que le gouvernement n’agisse.

Cet avertissement sévère fait suite à la campagne #saveourvenues du Music Venue Trust en avril pour aider 556 sites menacés de fermeture définitive à travers le pays.

Parmi les artistes qui ont signé la lettre figurent les Rolling Stones, Paul McCartney, Suzi Quatro, Rod Stewart, Jeff Beck, Nick Mason, The Cure, Radiohead, Eric Clapton, Iron Maiden, Phil Collins, Bring Me The Horizon, Yes, The Darkness , Idles, Steve Hackett, Marillion, Mogwai, Skunk Anansie, Judas Priest, Bullet For My Valentine, Ray Davies, PJ Harvey et Enter Shikari.

Voici la lettre dans son intégralité:

«Cher secrétaire d’État,

La musique live britannique a été l’une des plus grandes réussites sociales, culturelles et économiques du Royaume-Uni au cours de la dernière décennie. Des festivals de renommée mondiale aux concerts révolutionnaires, l’industrie de la musique en direct présente, soutient et développe certains des meilleurs talents du monde – sur scène et hors scène. Aussi importante soit-elle, notre contribution nationale et régionale n’est pas purement culturelle.

«Notre impact économique est également important, la musique live ajoutant 4,5 milliards de livres sterling à l’économie britannique et soutenant 210 000 emplois à travers le pays en 2019. Comme tous les secteurs de l’industrie du divertissement, la musique live est fière de jouer notre rôle dans l’effort national. pour réduire la propagation du coronavirus et assurer la sécurité des personnes.

«Mais, sans aucune distanciation sociale en vue ni aucun soutien financier du gouvernement encore convenu, l’avenir des concerts et des festivals et des centaines de milliers de personnes qui y travaillent semble sombre.

« Ce secteur ne veut pas demander l’aide du gouvernement. Les lieux, les promoteurs, les organisateurs de festivals et les autres employeurs veulent être autonomes, comme ils l’étaient avant le verrouillage. Mais, jusqu’à ce que ces entreprises puissent à nouveau fonctionner, ce qui devrait être en 2021 au plus tôt, le soutien du gouvernement sera crucial pour prévenir les faillites massives et la fin de cette grande industrie de premier plan mondial.

«Le gouvernement a abordé deux passe-temps britanniques importants – le football et les pubs – et il est maintenant crucial qu’il se concentre sur un troisième, la musique live. Pour le bien de l’économie, la carrière des artistes britanniques émergents et la réputation mondiale de la musique au Royaume-Uni, nous devons nous assurer qu’une industrie de la musique live subsistera une fois la pandémie passée. »

Les artistes, les fans et les promoteurs soutiennent la campagne sur les réseaux sociaux, tous les mélomanes étant invités à publier des photos de la dernière émission à laquelle ils ont assisté avant le verrouillage en utilisant le hashtag #LetTheMusicPlay.

Les fans de musique sont également encouragés à écrire à leur député local pour leur demander d’appeler la chancelière pour soutenir Let The Music Play. Trouvez votre député local ici.

Plus tôt cette année, une campagne de financement participatif a été mise en place pour aider à soutenir les salles de musique indépendantes à travers le Royaume-Uni en achetant une pinte virtuelle. La campagne est toujours en cours, la moitié de l’argent recueilli étant versée au Music Venue Trust, tandis que l’autre moitié va directement aider les plus petits sites du Royaume-Uni.

Voici 16 façons de soutenir les musiciens, les disquaires, les lieux et les magasins de musique que vous aimez. Être impliqué.