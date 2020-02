Plus de signes Google Play Musique est des surfaces mortes dans la musique bêta de YouTube

La mort tant attendue de Google Play Musique pourrait se produire en 2020. Une nouvelle version bêta de YouTube Music apporte de nombreuses fonctionnalités que les utilisateurs de GPM recherchent depuis des années.

En 2018, Google a confirmé qu’il envisageait de migrer les abonnés GPM vers la toute nouvelle YouTube Music. Deux ans plus tard, une version bêta interne de YouTube Music ajoute des fonctionnalités qui manquent depuis longtemps.

La nouvelle version bêta de YouTube Music inclut désormais la prise en charge de la musique téléchargée par les utilisateurs. Google Play Musique a permis aux utilisateurs de gérer une bibliothèque pouvant contenir jusqu’à 10 000 chansons téléchargées. De nombreux utilisateurs de longue date de GPM refusent de renoncer à cette fonctionnalité. Le rendre disponible sur YouTube Music devrait faciliter le processus de migration des abonnements des utilisateurs.

Google devait commencer la transition des abonnés Google Play Musique vers YouTube Music en 2019.

L’exode n’a pas eu lieu officiellement, mais nous avons vu quelques changements pour faciliter le mouvement. Tout d’abord, YouTube Music est désormais le lecteur de musique par défaut sur tous les appareils Android. Google maintient une liste des applications qui doivent être incluses sur Android. Il a supprimé GPM de cette liste et l’a remplacé par de la musique YouTube.

Il semble que 2020 soit l’année où les abonnés à Google Play Musique doivent faire un choix. Jusqu’à présent, rien n’indique que Google fournira un moyen simple d’exporter des listes de lecture et des stations de radio. En 2018, lorsque YouTube Music a été lancé, Google a promis un moyen de faciliter la migration des utilisateurs actuels.

GPM est dans les limbes depuis si longtemps que de nombreuses personnes (comme moi) ont déjà quitté le navire. Je me suis abonné à Spotify au cours de l’été et je n’ai pas regardé en arrière – YouTube sans publicité ne m’intéresse pas. Pour l’instant, YouTube Music se développe à un rythme soutenu et semble compter au moins 20 millions d’abonnés payants.

Pour tous les fans inconditionnels de Google Play Musique – vous voudrez peut-être commencer à regarder d’autres options si YouTube Music n’est pas votre truc.