Plus qu’un “Jive Ditty”

Au cours des années précédentes Nat King Cole devenu l’un des principaux chanteurs solo en Amérique et dans le monde, il y avait une chanson qui représentait le point culminant de ses réalisations avec son trio de jazz. Il inspirerait même les pilotes militaires afro-américains qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et sont devenus connus sous le nom d’aviateurs de Tuskegee, et il a ensuite pénétré dans le Grammy Hall of Fame. Pour le Mois de l’histoire des Noirs, nous rappelons l’histoire de ‘Redressez-vous et voler à droite.’

Cole était au début de la vingtaine lorsqu’il a formé le King Cole Trio en 1939, et avec le guitariste Oscar Moore et Wesley Prince à la basse (remplacé plus tard par Johnny Miller), leur réputation a rapidement grimpé. Signés par Capitol Records, ils ont fait leur première apparition sur un tableau d’affichage en novembre 1942 avec «That Ain’t Right», qui a frappé le Harlem Hit Parade du magazine et a ensuite passé une semaine au n ° 1.

Cette sortie n’a pas rejoint les listes pop, sur lesquelles le Trio est apparu brièvement pour la première fois à la fin de 1943 avec “All For You”. Cela est devenu un autre palmarès sur le marché du rythme et du blues. Mais leur prochaine sortie à 78 tours sera celle qui dépassera toutes les autres.

“Straighten Up And Fly Right” a été écrit par Cole et le parolier-éditeur-promoteur Irving Mills, et a reçu un coup de pouce précoce quand il faisait partie de la bande originale du film de la fin de 1943, Here Comes Elmer, une comédie musicale avec Al Pearce. L’enregistrement du Trio a fait à la fois le hit-parade et le pop en avril 1944, leur donnant un troisième numéro 1 consécutif sur Harlem Hit Parade et un succès pop numéro 9.

Le titre mémorable de la chanson a été décrit par Billboard comme la «plus récente phrase de Harlem à accrocher de manière considérable». Le magazine a salué l’original du Cole Trio comme une «chanson jive contagieuse» et a également enregistré que les paroles étaient basées sur le «conte fantaisiste d’une buse affamée et d’un singe ayant d’autres pensées que de devenir« de la nourriture de fête ».

En deux mois, les Andrews Sisters figuraient parmi les best-sellers avec leur version Decca de la chanson, qui a été reprise à plusieurs reprises par des artistes tels que Lloyd Price en 1961, Marvin Gaye (1965), Linda Ronstadt (1986), la fille de Nat Natalie en 1991 et Diana Krall en 1993. Robbie Williams l’a inclus dans son album multi-platine Swing When You’re Winning de 2001, tandis que George Benson couper la chanson pour sa sortie 2013 Inspiration – A Tribute To Nat ‘King’ Cole.

Telle était l’impression immédiate et de grande envergure faite par «Straighten Up» qu’elle est devenue un appel aux armes pour les hommes du 332th Fighter Group et du 477th Bombardment Group des US Army Air Forces, populairement connus sous le nom de Tuskegee Airmen. Alors qu’ils entraient dans la bataille, un aviateur disait «Redresse-toi…» et un autre ajoutait «… et vole à droite». Cette reconnaissance de la contribution inattendue de Cole à l’effort de guerre a été promulguée dans le film HBO 1995 The Tuskegee Airmen, avec Laurence Fishburne.

“Straighten Up And Fly Right” est sur Ultimate Nat King Cole, qui a été publié en mars 2019 dans le cadre des célébrations du centenaire de Cole, et peut être acheté ici.

