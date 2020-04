Plus qu’un simple visage: se souvenir de Ronnie Lane

Vous avez rarement vu Ronnie Lane sans sourire sur son visage. C’est juste l’une des raisons pour lesquelles l’ancien Petits visages, Faces et Slim Chance bassiste et auteur-compositeur sont si chaleureusement mémorisés par tous. Ronnie, né le 1er avril 1946, était l’un des grands trésors du Royaume-Uni, heureux à la fois en groupe, en tant que collaborateur ou chef de groupe.

«Plonk», comme on l’appelait affectueusement, était également un musicien extrêmement talentueux dont l’héritage se perpétue dans d’innombrables grands albums et performances, avec les trois groupes et au-delà. Le travail de Lane avec les petits visages a été ré-exploré dans la comédie musicale All Or Nothing, qui a connu plusieurs tournées à Londres et tournées au Royaume-Uni avec grand succès. Lis L’avis de uDiscover Music de la soirée presse de Londres 2016. Le spectacle a connu trois tournées très réussies au Royaume-Uni et a généré 1 million de livres sterling de ventes de billets à l’été 2017. Plus d’informations sont disponibles ici.

Un vrai Eastender

Intronisé au Temple de la renommée du rock and roll en 2012 pour son travail avec les petits visages et les visages, Lane était un vrai Eastender. Londres à travers comme ses camarades de Small Faces. Lui et leader Steve Marriott ont été les principaux protagonistes de l’écriture de chansons sur de nombreuses chansons intemporelles, telles que “ Itchycoo Park ” et “ All Or Nothing ”, qui ont contribué à établir leur réputation comme l’un des plus cool et des plus avant-gardistes de tous les rythmes britanniques influencés par la R&B. -des groupes de rock des années 60.

Lane n’était pas moins important pour le succès des Faces, qui combinaient la vantardise de bar et l’humour contagieux avec une brillance spontanée sur une série d’albums et de tournées du début des années 1970. “J’aime montrer, faire une chanson et secouer une jambe sur scène, mais je ne veux plus jouer à tous ces jeux stupides”, a-t-il déclaré en 1975.

La chanson des visages de Lane «Ooh La La» faisait allusion au caractère racinaire croissant de son écriture, il a exploré cela plus loin dans le groupe Slim Chance, notamment sur leur hit de signature «How Come» et le magnifique «The Poacher». Son album de 1977 avec Pete Townshend, Rough Mix, est une autre collaboration extrêmement recommandée et souvent sous-estimée. Nous en avons choisi une des chansons de Ronnie, «April Fool», en reconnaissance de sa date de naissance.

Malheureusement, c’est lors de l’enregistrement de Rough Mix que Lane a été diagnostiqué avec la sclérose en plaques. Il a combattu la condition avec ténacité, sortant un quatrième album solo intitulé See Me en 1979. Des amis tels que Eric Clapton, Steve Winwood, Bill Wyman, Charlie Watts, Jeff Beck et Jimmy Page se sont réunis pour une soirée bénéfice historique pour Ronnie, le concert ARMS (Action into Research for Multiple Sclerosis) au Royal Albert Hall en 1983. Le prince Charles et la princesse Diana étaient dans le public, et Lane est apparu pour le rappel pour diriger une interprétation émouvante de «Goodnight Irene».

D’autres émissions ARMS ont suivi, après quoi Lane a déménagé aux États-Unis pour vivre et travailler. Il a présenté des configurations ultérieures de Slim Chance, qui continuent à jouer en direct et à interpréter la musique qu’ils ont faite ensemble. Il est décédé en 1997, mais «Plonk» Lane ne doit jamais être oublié. 2019 a vu la sortie d’une nouvelle compilation amoureusement ensemble de six CD dans sa mémoire.

La vaste rétrospective Ronnie Lane Just For A Moment 1973-1997 peut être achetée ici.

Suivez la liste de lecture Best Of Best Faces de uDiscover.