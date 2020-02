Pointez votre téléphone vers la lune pour entendre Superblood Wolfmoon de Pearl Jam

Pearl Jam a sorti un extrait de musique de leur prochain single “Superblood Wolfmoon”. Cependant, plutôt que de simplement diffuser le clip en ligne, Pearl Jam souhaite que les fans soient un peu plus créatifs: pointez votre téléphone vers la surface lunaire et, utilisant un logiciel de réalité augmentée sur le site Web du groupe, et vous serez récompensé par le clip audio.

La version unique complète de «Superblood Wolfmoon» sortira le 18 février. “Superblood Wolfmoon” et “Dance Of The Clairvoyants” figureront sur le nouvel album studio de Pearl Jam, Gigaton, qui devrait sortir le 27 mars via Monkeywrench Records / Republic Records.

Parlant du nouvel album avec Zane Lowe lors de son émission Apple Music Beats 1, le guitariste Stone Gossard a déclaré: «Ce sera la variété qui ravira nos fans.

«Il y a certainement des chansons rock vraiment simples. Il y a des ballades très simples et très simples. C’est tout, je pense. Et c’est vraiment nous.

«Nous l’avons vraiment fait par nous-mêmes. Le chanteur Eddie Vedder a fait un excellent travail. Il y avait une pile de chansons et il a mixé et sélectionné les morceaux qui allaient vraiment être spéciaux. Il a fait un excellent travail pour faire ressortir les personnalités de tout le monde.

“C’était probablement différent de ce que n’importe lequel d’entre nous aurait fait individuellement, mais cela reflète vraiment, je pense, l’esprit du groupe.”

Pearl Jam a déjà annoncé une tournée européenne pour cet été, y compris une place importante au prestigieux événement britannique Hyde Park British Summer Time à Londres en juillet, et a récemment confirmé une série de dates aux États-Unis pour le printemps.

Pearl Jam joue les dates de tournée 2020 suivantes:

18 mars: Toronto Scotiabank Arena, ON

20 mars: Ottawa Canadian Tire Centre, ON

22 mars: Centre Vidéotron de Québec, QC

24 mars: Hamilton FirstOntario Centre, ON

28 mars: Baltimore Royal Farms Arena, MD

30 mars: New York Madison Square Garden, NY

02 avril: Nashville Bridgestone Arena, TN

04 avril: St. Louis Enterprise Center, MO

06 avril: Oklahoma City Chesapeake Energy Arena, OK

09 avril: Denver Pepsi Center, CO

11 avril: Phoenix Gila River Arena, AZ

13 avril: San Diego Viejas Arena, Californie

15 avril: Los Angeles Forum, CA

16 avril: Los Angeles Forum, CA

18 avril: Oakland Arena, Californie

19 avril: Oakland Arena, Californie

23 juin: Frankfurt Festhalle, Allemagne

25 juin: Berlin Walduhne, Allemagne

27 juin: Stockholm Lollapalooza Stockholm, Suède

29 juin: Copenhagen Royal Arena, Danemark

02 juil: Werchter Rock Werchter Festival, Belgique

05 juil: Imola Autodromo Internazionale Enzo e Dino, Italie

07 juil: Vienna Stadhalle, Autriche

10 juil: Londres, BST Hyde Park, Royaume-Uni

13 juil: Cracovie Tauron Arena, Pologne

15 juil: Budapest Arena, Hongrie

17 juil: Zurich Hallenstadion, Suisse

19 juil: Paris Lollapalooza Paris, France

22 juil: Amsterdam Ziggo Dome, Pays-Bas

23 juil: Amsterdam Ziggo Dome, Pays-Bas.

Gigaton est sorti le 27 mars et peut être acheté ici.