Poison intronisé au Temple de la renommée de la musique du centre de la Pennsylvanie

Plus tôt dans la journée (jeudi 30 janvier), les quatre membres du POISON – Bret Michaels, Rikki Rockett, C.C. DeVille et Bobby Dall – ont été parmi les tout premiers intronisés au Temple de la renommée de la musique de la Pennsylvanie centrale. La cérémonie a eu lieu au Whitaker Center de Harrisburg, en Pennsylvanie.

POISON a été formé en 1983 à Mechanicsburg, Pennsylvanie, rendant ainsi le groupe éligible à l’induction.

“Le Temple de la renommée de la musique de la Pennsylvanie centrale est fier d’introniser Bret Michaels et POISON dans sa classe inaugurale, ” CPMHOF fondateur Brandon Valentine m’a dit. “En tant qu’organisation à but non lucratif axée sur l’éducation musicale pour les jeunes de la CPMHOF est honoré de reconnaître Bret et le groupe sous un jour positif. Bret et POISON ont toujours occupé une place spéciale dans le cœur des Pennsylvaniens centraux, et maintenant ils seront immortalisés dans notre Hall Of Fame local. “

Fondé en 2019, le CPMHOF est une organisation à but non lucratif vouée à la reconnaissance, au soutien et à la croissance de la scène musicale du centre de la Pennsylvanie, y compris l’éducation musicale pour les jeunes locaux.

POISONc’est “Le tour du stade” avec MOTLEY CRUE, DEF LEPPARD et JOAN JETT & THE BLACKHEARTS débutera le 21 juin à San Antonio, Texas. Le trek marque CRÜE‘s les premières dates live depuis la fin de sa tournée d’adieu 2014/2015. Le groupe a tourné avec POISON en 2011 et DEF LEPPARD fait équipe avec POISON pour une série de dates de tournée en 2017 – mais la prochaine escapade marque la première fois que les quatre groupes ont pris la route ensemble pour une tournée prolongée.

Implacable à partir de zéro et forgé dans les feux de l’enfer des scènes des clubs de Pennsylvanie et de Los Angeles, POISON s’est frayé un chemin en tant que groupe indépendant qui a parié sur lui-même. Vendre plus de trois millions d’exemplaires d’un album indépendant qui comprenait les grands succès “Parlez-moi mal”, “Je ne t’oublierai pas”, “Cry Tough”, “Je veux de l’action” et le smash souterrain “Regarde ce que le chat traînait”, ils ont rapidement été récupérés par Capitol Records et battre le jinx sophomore en libérant le smash n ° 1 “Chaque rose a son épine”. Écrit par émotion par le chanteur / compositeur et leader Bret Michaels, la chanson a fait son apparition dans les palmarès en restant au sommet des genres pop, rock et country pendant trois mois consécutifs. L’album “Ouvrez-vous et dites … Ahh!” vendu huit millions d’exemplaires hors de la porte et engendré d’autres singles à succès “Ange déchu”, “Rien mais un bon moment” et “Ta maman ne danse pas”. Suivi de l’album multi-platine “Chair et sang”, POISON encore une fois illuminé les charts avec plusieurs autres singles à succès, y compris “Unskinny Bop”, “Quelque chose en quoi croire” et plus.

