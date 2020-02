Pole réédite ses trois premiers albums

Le producteur allemand Pole, alias Stefan Betke, a annoncé qu’il avait remasterisé et rééditerait ses trois premiers LP 1, 2 et 3 en coffret. La trilogie doit sortir le 24 avril via Mute. Découvrez «Silberfisch», de 3, ci-dessous.

C’est la première fois en 20 ans que la trilogie sera pressée sur vinyle. 1, 2 et 3 ont été initialement publiés de 1998 à 2000 via Kiff SM /[PIAS] L’Allemagne a été collectée pour la première fois en trilogie en 2000. (La trilogie a été rééditée sur CD en 2008 via ~ scape.) L’édition vinyle remasterisée de Mute comprendra également un bonus 12 “, RAUM, initialement publié via DiN en 1998.

Découvrez où «Fragen» de Pole a atterri sur la liste «Les 50 meilleurs albums IDM de tous les temps» de Pitchfork.

