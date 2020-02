Polo G fait équipe avec Mike WiLL Made-It et Tay Keith sur une nouvelle chanson: écouter

Polo G a partagé un nouveau single avec le rappeur de Caroline du Nord Stunna 4 Vegas et NLE Choppa de Memphis. La chanson «Go Stupid» est produite par Mike WiLL Made-It et Tay Keith. Découvrez le clip du morceau, réalisé par Michael Garcia, ci-dessous.

Polo G a sorti son premier album Die a Legend l’année dernière. Il a récemment retrouvé Lil Tjay, le collaborateur de «Pop Out», sur une nouvelle chanson intitulée «First Place».

Lisez la rubrique Rising 2019 de Pitchfork «Polo G Raps Through the Pain».

