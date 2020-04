Polo G partage une vidéo pour la nouvelle chanson «MDN»: Regarder

Polo G a publié le clip vidéo d’une nouvelle chanson, «DND». Selon un communiqué de presse, il apparaîtra sur le deuxième album du rappeur de Chicago. Le visuel de la piste, réalisé par Jordan Wozy, montre que Polo G est principalement enfermé dans une maison vide. Regardez ça ci-dessous.

Polo G a sorti son excellent premier album Die a Legend l’année dernière. Plus tôt cette année, Polo G a rejoint Mike WiLL Made-It, Tay Keith, Stunna 4 Vegas et NLE Choppa sur la chanson «Go Stupid». Et, plus tôt cette semaine, il a figuré sur le «Pricetag» de Mozzy. En 2019, Polo G a également collaboré avec Lil Durk («Career Day») et Mustard («Heartless»).

Lisez l’interview de Rising «Polo G Raps Through the Pain».

