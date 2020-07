Polo & Pan sort un nouvel EP à quatre pistes, Feel Good

Le duo électro français Polo & Pan a sorti son nouvel EP «Feel Good» et il est désormais disponible sous forme numérique via Hamburger Records / Caroline International. Vous pouvez consulter la chanson titre de l’EP ci-dessous.

Il fait suite à la sortie récente de la chanson titre de l’EP en tant que single, avec plus de 750 000 streams en l’espace d’une semaine et assurant la diffusion sur BBC Radio 1. L’EP ‘Feel Good’ est la suite très attendue de Paul Armand-Delille et le premier album réussi d’Alexandre Grynszpan en 2017, Caravelle – certifié Platinum dans le monde entier, ainsi qu’une tournée internationale à guichets fermés qui a vu le couple faire ses débuts à Coachella et vendre d’énormes salles, dont Printworks de Londres.

Les aventures tournoyantes du globe de Polo & Pan a vu le jour lorsque les producteurs Armand-Delille et Grynszpan se sont rencontrés en 2012 sur la piste de danse en miroir du night-club parisien Le Baron, où tous deux étaient à l’époque des DJ résidents. En supposant un nouveau soubriquet transformant leurs précédents alias DJ Polocorp et Peter Pan, Polo & Pan s’est engagé sur une voie turbo vers le succès au cours de leurs trois EP et de leur premier album publié à ce jour.

Invoquant la promesse de l’été avec des instincts French Touch parfaits, l’EP «Feel Good» pétille avec l’esprit simple de jeu avec lequel il a été reconstitué. Sa chanson titre est «Celebration of optimism» de Polo & Pan, qui souffle sur une chaude brise d’insouciance et des claquements de mains paresseux.

Une rare enchaînement dans les paroles anglaises – aux côtés de l’EP plus proche « Peter Pan » (qui suit la Caravelle presque entièrement francophone) – le single est informé par un amour pour les sons provenant de la côte ouest américaine dans les années 70. Les fans attentifs de Caravelle reconnaîtront la voix d’Armand Penicaut (du groupe alternatif français Papooz) et de la réalisatrice, illustratrice et chanteuse Victoria Lafaurie (qui se produit également en direct avec Polo & Pan) sur ‘Attrape-Rêve’ (attrape-rêves). Rendant hommage au Moon Safari d’Air, le morceau explore une relation chancelante sur l’électronique saccadée et les bruits du saxophone.

Le dernier morceau de l’EP, le pulsant ‘Pili Pili’ – nommé d’après le piment et centré autour des instruments à vent Polo & Pan est tombé amoureux de la musique brésilienne, africaine et caribéenne – se sent sur mesure pour galvaniser les foules énormes que Polo & Pan a joué jusqu’en 2019 avec Coachella et Rock En Seine.

