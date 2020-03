Pop Evil annonce «The Versatile Tour»; Prévente Blabbermouth.Net disponible

POP EVIL a annoncé aujourd’hui une toute nouvelle tournée nord-américaine qui débutera ce printemps. Les dates débuteront le 8 mai à Toronto, sur les marchés du Canada et des États-Unis avant de se terminer le 27 juin à Détroit, au Michigan, l’État d’origine du groupe. Le long du chemin, POP EVIL fera une apparition en surbrillance à Temple Sonique festival à Columbus, Ohio le 17 mai. Le soutien proviendra de JOYOUS WOLF, BRKN LOVE, JUNKBUNNY, COMME DES MACHINES et COLLER SUR LA PLANÈTE TERRE à certaines dates.

“Nous sommes tellement prêts à reprendre la tournée pour voir tous nos fans purs et durs à travers l’Amérique du Nord”, déclare le chanteur Leigh Kakaty. “Nous sommes également très heureux de faire nos débuts et de jouer de nouveaux morceaux! ‘The Versatile Tour’ présentera de jeunes groupes de rock en devenir; ce sera un spectacle de rock helluva.”

Une spéciale BLABBERMOUTH.NET la prévente débutera le mercredi 4 mars à 10 h 00 heure locale et se terminera le jeudi 5 mars à 22 h 00. heure locale. Lorsque vous y êtes invité, tapez le code de prévente “BBM2020” pour accéder aux billets avant le grand public.

La pré-vente d’artiste / VIP commence aujourd’hui à midi heure locale et se poursuivra jusqu’au jeudi 5 mars à 22 h. heure locale. Les fans peuvent utiliser le code “WORK2020” lors de l’achat de billets à PopEvil.com.

le Citi/Live Nation la pré-vente se déroulera du mercredi 4 mars à 10 h 00 heure locale au jeudi 5 mars à 22 h 00. heure locale.

La mise en vente générale aura lieu ce vendredi 6 mars à 10 h, heure locale.

Les nouvelles dates de tournée seront un retour sur la route pour POP EVIL, qui a clôturé quelques dates clôturant 2019 et commençant 2020 sur un court titre.

Kakaty et co ont travaillé dur à Los Angeles cet hiver, mettant la touche finale à leur nouvel album, qui n’a pas encore de titre, et qui devrait sortir plus tard cette année. Le groupe a collaboré avec une équipe de producteurs et est impatient de sortir de nouvelles musiques. Le nouvel effort sera le suivi de POP EVILalbum éponyme, qui est sorti en 2018 avec des éloges critiques.

Kakaty dit: “Nous avons broyé, rétréci 30 chansons écrites aux premiers choix … Nous sommes dans la dernière ligne droite de faire de la musique. Nous en avons quelques-uns complètement terminé! Nous avons travaillé avec plusieurs producteurs qui correspondent à la dynamique de chaque chanson , et nous avons hâte de dévoiler ces nouvelles chansons au monde. “

Des dates de tournée:

08 mai – Toronto – ON @ Velvet Underground



09 mai – Ottawa – ON @ Bronson Centre



10 mai – Kingston – ON @ Ale House



12 mai – Québec – QC @ L’anti Bar & Spectacles



14 mai – Portland – ME @ Aura



15 mai – Baltimore – MD @ Sound Stage



16 mai – Atlantic City – NJ @ Anchor Rock Club



17 mai – Columbus – OH @ Sonic Temple



19 mai – Asheville – NC @ The Orange Peel



20 mai – Atlanta – GA @ Buckhead Theatre



22 mai – Charlotte – NC @ The Underground



23 mai – Orlando – FL @ House Of Blues



24 mai – Tampa – FL @ The Orpheum



27 mai – Nashville – TN @ Brooklyn Bowl



28 mai – Nouvelle-Orléans – LA @ House Of Blues



29 mai – Houston – TX @ Warehouse Live (grande salle)



30 mai – Dallas – TX @ Gas Monkey Live!



01 juin – Grand Junction – CO @ Mesa Theatre



02 juin – Salt Lake City – UT @ The Depot



03 juin – Boise – ID @ Knitting Factory Concert House



04 juin – Seattle – WA @ The Showbox



06 juin – Spokane – WA @ Knitting Factory Concert House



07 juin – Kamloops – BC @ Cactus Jack’s Nightclub



09 juin – Calgary – AB @ The Gateway



10 juin – Grand Prarie – AB @ Better Than Fred’s



12 juin – Regina – SK @ The Exchange



13 juin – Minot – ND @ The Original



15 juin – Des Moines – IA @ Wooly’s



17 juin – Denver – CO @ Summit Theatre



18 juin – Kansas City – MO @ The Truman



19 juin – Evansville – IN @ Kc’s Marina Point



20 juin – Madison – WI @ The Sylvee



21 juin – Minneapolis – MN @ Varsity Theatre



24 juin – Oklahoma City – OK @ Diamond Ballroom



25 juin – Lincoln – NE @ Bourbon Theatre



26 juin – Chicago – IL @ Bottom Lounge



27 juin – Détroit – MI @ St Andrew’s Hall

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).