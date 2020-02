Pop Evil Singer a écrit plus de 30 chansons pour le prochain album du groupe

POP EVIL chanteur Leigh Kakaty dit qu’il a déjà écrit plus de trois albums de matériel pour le nouvel album du groupe.

La prochaine version des rockers du Michigan sera la suite de l’effort éponyme de 2018, qui a vu le groupe travailler avec un nouveau producteur, Kato Khandwala, et incorporant un bord plus lourd et plus dur, grâce à des chansons comme “Art de la guerre” et “Couleurs saignent”. (Khandwala décédé en avril 2018 des suites de blessures subies dans un accident de moto.)

Parler à Ned de l’Iowa Rock 108 station de radio, Leigh a dit (entendre l’audio ci-dessous): “Tout ce que je vais dire, c’est que les nouveaux trucs sont fous. J’ai déjà 30 chansons écrites.

“Chaque fois que j’ai enfin la chance d’écrire, je sors à Los Angeles et je m’éloigne autant du Midwest, juste parce que, numéro un, il fait plus chaud, évidemment, mais ça me met l’esprit à un endroit différent quand je suis LA “, at-il expliqué. “Étant un garçon du Michigan, j’ai toujours rêvé d’être là-bas. Alors j’essaie vraiment de plonger et d’écrire autant [songs as I can].

“J’en ai déjà assez pour trois albums”, a-t-il révélé. “Mais nous verrons. Nous choisissons le meilleur des meilleurs, et beaucoup de ces chansons ne voient peut-être même pas la lumière du jour. Il s’agit d’obtenir les bonnes chansons qui, selon nous, sont là où nous allons vers l’avant.”

En décembre dernier, Kakaty a déclaré à The Oakland Press que le matériel qu’il avait écrit pour POP EVILLe prochain album était une de ses chansons “préférées”. “Il n’y a jamais de direction à ce stade”, a-t-il déclaré. “Nous voulons évidemment avoir des guitares et les avoir bruyantes et lourdes, mais nous voulons aussi rester fidèles au groove que nous avons eu avec des chansons comme ‘Trace de pas’ et ‘Prends tout’ et «Façons de planer». Nous avons ce ‘Pop’ et plus de chansons mélodiques vocales, mais bien sûr il y a le ‘Evil’ qui est juste lourd – donc en gros ce que nous avons toujours fait. Nous essayons simplement de le façonner et de l’améliorer. “

Kakaty et POP EVIL guitariste Nick Fueling a récemment entamé une courte tournée acoustique, jouant des versions débranchées des favoris du groupe.

“Pop Evil” marqué POP EVILenregistre ses débuts avec le batteur britannique Hayley Cramer, qui a rejoint le groupe en 2016 suite au départ de Josh “Chachi” Marunde.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).