Pop Smoke abattu à 20 ans

Le rappeur de Brooklyn Pop Smoke est décédé à l’âge de 20 ans, rapportent TMZ et Rolling Stone. Selon la source de TMZ, il a été abattu lors d’une invasion de domicile dans sa maison à Hollywood Hills. Pop Smoke aurait été déclaré mort au Cedars-Sinai Medical Center à West Hollywood dans la matinée du mercredi 19 février. Les suspects n’ont pas été arrêtés. Pitchfork a contacté des représentants pour plus d’informations.

Basé dans le quartier Canarsie de Brooklyn, Pop Smoke était souvent cité comme un leader de la scène connue sous le nom de Brooklyn drill. À la suite de la sortie de son single en 2019 «Welcome to the Party», Pop Smoke a sorti deux mixtapes: Meet the Woo de l’année dernière et Meet the Woo Vol. 2, qui est arrivé ce mois-ci. “Welcome to the Party” a vu des remix officiels de Nicki Minaj et Skepta. Pop Smoke a également collaboré avec Travis Scott sur “GATTI” de la compilation du label JACKBOYS de l’année dernière.

Au Rolling Loud Festival de 2019, Pop Smoke faisait partie des artistes retirés de la programmation après que le service de police de New York a envoyé une lettre aux organisateurs du festival pour leur demander leur retrait. Dans la lettre, le NYPD a attribué leur demande à des «préoccupations de sécurité publique» découlant des affiliations présumées des artistes à des «récents actes de violence dans toute la ville».

