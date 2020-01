Pop Smoke arrêté pour une accusation fédérale de transport de Rolls-Royce volée

Le rappeur de Brooklyn Pop Smoke a été arrêté pour avoir prétendument transporté un véhicule volé à travers les frontières de l’État, rapporte le New York Times. Selon TMZ, Pop Smoke a emprunté une Rolls-Royce Wraith 2019 noire en novembre pour un tournage de clip en Californie. Selon le Times, Pop Smoke aurait amené la voiture à New York sans autorisation et le propriétaire l’a déclarée volée. La voiture a depuis été restituée à son propriétaire, rapporte le Times.

Pop Smoke ferait face à une seule accusation fédérale pour le transport interétatique d’un véhicule volé. Pitchfork a contacté les représentants de Pop Smoke pour des commentaires et plus d’informations.

Pop Smoke a éclaté en 2019 avec sa chanson «Welcome to the Party». Le morceau a été inclus dans la première mixtape du rappeur Meet the Woo et a été remixé par Nicki Minaj et Skepta. Pop Smoke est depuis apparu sur le projet JACKBOYS de Travis Scott et a taquiné Meet the Woo 2 avec le nouveau single “Christopher Walking”.

.