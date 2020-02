‘Pop’: Un disque d’amour, de désir et de foi de U2

Il s’agissait moins de réinvention et plus de redécouverte, a déclaré une revue. C’était un record avec de multiples identités, a déclaré The Edge. Il s’agissait d’amour, de désir et de foi en crise, a déclaré Bono. “Les trucs habituels”, a-t-il ajouté.

L’album en question était Pop, la neuvième sortie en studio de U2, qui a vu le jour, en mars 1997, plus de trois ans et demi après son prédécesseur Zooropa. Ceci, l’interruption alors la plus longue entre les albums, a donné au groupe l’espace pour poursuivre des projets extérieurs plus en profondeur que jamais auparavant – et, comme cela se produit dans les environnements créatifs les plus sains, cela n’a fait qu’ajouter à la richesse des idées qui ont illuminé le nouvel album.

Écoutez Pop dès maintenant.

Fin 1993, juste avant son 78e anniversaire, Frank SinatraLe premier projet Duets de Duos avait été publié, avec un couplage vocal avec Bono sur “I’ve got you under my skin” de Cole Porter. L’album s’est vendu à plus de trois millions d’exemplaires aux États-Unis seulement. Quelques mois plus tard, le leader de U2 a eu l’honneur de remettre au président du conseil d’administration son prix Living Legend aux Grammys.

1994 a été une année de dons et de réceptions. En janvier, Bono a intronisé la fin Bob Marley au Temple de la renommée du rock and roll à New York; en mai, lui et Bono ont accepté un prix spécial pour leurs réalisations internationales aux Ivor Novello Awards à Londres. À l’automne, U2 a interprété ‘Can’t Help Falling In Love’ pour une Elvis Presley hommage à la télévision.

En ’95, la vidéo ‘ZOO TV – Live From Sydney’ a remporté un Grammy, l’année où le groupe a également interprété l’atmosphère ‘Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me’ pour la bande originale du nouveau blockbuster Batman Forever .

Cette année-là, les autres travaux fascinants comprenaient Bono, The Edge et Brian Eno, alias Passengers, chantant «Miss Sarajevo» au concert «War Child» de Luciano Pavarotti à Modène, en Italie; La version de Bono de «Hallelujah» pour un album hommage à Leonard Cohen, et même un duo électronique avec Marvin Gaye sur “Save The Children”. Il y avait un top dix hit pour Adam Clayton et Larry Mullen Jr version de Lalo Schifrin “Theme From Mission: Impossible”, pour la nouvelle interprétation du film avec Tom Cruise.

Mais en mai 1996, U2 a signifié longtemps son retour collectif. Les sessions pour le nouvel album étant déjà bien avancées, ils ont annoncé des plans pour une vaste tournée mondiale au printemps suivant. Les Hanover Quay de Dublin, The Works et les omniprésents Windmill Lane Studios ont tous été utilisés pour les sessions d’enregistrement, tout comme les South Beach Studios de Miami.

Mark ‘Flood’ Ellis, co-producteur pour la première fois sur Zooropa, avait désormais le crédit principal pour Pop, avec un travail supplémentaire de l’artiste-producteur écossais Howie B et du créateur de goûts de danse Steve Osborne. Les sessions ont débouché sur l’assortiment de sons, d’échantillons, de riffs et de rythmes le plus large jamais entendu sur un album de U2: le single principal s’appelait peut-être ‘Discotheque’, mais ce n’était pas un disque de danse conventionnel.

C’était, au contraire, le prochain saut audacieux d’un groupe déterminé à rester à la pointe et à rester en tête du peloton, comme en témoignent les productions robustes et alimentées en adrénaline comme “ Mofo ” et l’épisodique “ Last Night On Earth ”. «La pop est un album magique», s’enthousiasme Howie B. «Je l’écoute, il y a de la musique, des chansons, des beats. Je suis content d’avoir eu quelque chose à voir avec ça. “

NME, entre autres, a annoncé que U2 était «allé danser», mais la vérité était beaucoup plus complexe. Le groupe assimilait certainement plus d’influences de la culture du club, mais la pop était loin d’être définie par des battements par minute. Il avait trop de dimensions pour cela: ‘Staring At The Sun’, par exemple, avait des touches acoustiques et des textures de guitare presque psychédéliques; “Miami” était spacy et sobre, “The Playboy Mansion” était un funk discret, “If You Wear That Velvet Dress” délibérément introverti.

Dans cette histoire de NME, qui décrivait le groupe comme les «nouveaux grands prêtres du postmodernisme», Bono était d’humeur à disséquer le processus de production. “Nous sommes dans la division cellulaire”, a-t-il déclaré. “Vous prenez une chanson et vous la laissez interpréter par quelqu’un que vous respectez, comme David Holmes ou David Morales ou Howie B. Ils font des mélanges de ces morceaux, qui sont l’aspect danse.

“C’est ce qu’était le jazz. L’auteur-compositeur écrirait la mélodie puis quelqu’un d’autre l’interpréterait d’une manière différente. Sauf que nous ne nous contentons pas de le cultiver, nous collaborons par choix, ou parfois en étant en studio. Si nous avions fait un morceau de danse complet et l’avions appelé «Discothèque», cela aurait été un peu évident, je pense! »

La «Discothèque» est arrivée en tête des palmarès de l’Irlande à l’Italie, de la Norvège à la Nouvelle-Zélande et est devenue leur troisième Royaume-Uni n ° 1. Un mois plus tard, Pop était en tête des palmarès dans 35 pays, devenant ainsi un autre vendeur de sept millions. Ensuite, revenons à la route.

Cette promesse de faire une nouvelle tournée avait été confirmée lors d’une conférence de presse tenue dans un K-Mart dans l’East Village de New York. Le PopMart World Tour voyagerait, a annoncé U2, avec les plus grands écrans vidéo de la planète. Ils ont promis des visites dans 20 pays, mais ils le sous-estiment: PopMart téléphonerait au 31, ce qui est facilement leur plus grande entreprise mondiale à ce jour.

L’expédition a commencé à Las Vegas au printemps 1997, est arrivée en Europe en été, puis en Amérique du Nord à l’automne. Au début de 1998, U2 jouait en Amérique du Sud dans des salles accessibles uniquement aux vrais géants, comme le Maracana à Rio et le River Plate Stadium à Buenos Aires. Le dernier versement a été organisé dans les stades d’Australie, du Japon et d’Afrique du Sud.

Peut-être pour faire la lumière sur l’idée qu’ils avaient fait défection pour danser, le rappel de ce dernier spectacle au Johannesburg Stadium les a fait passer de “ Discotheque ” à “ We Are Family ” et “ Love To Love You Baby ”. la réponse du public aux plus grandes émissions U2 de tous les temps a été extatique.

Déjà à plus de 20 ans de leurs origines dans un groupe scolaire de Dublin, leurs aventures de taille mondiale faisaient réfléchir Mullen sur ce qu’ils avaient et à quel point c’était rare. “Nous vivons toujours à moins de 20 minutes les uns des autres à Dublin”, a-t-il déclaré à l’Irish Independent. “Nous passons beaucoup de temps ensemble. D’autres groupes, quand ils arrivent à notre âge, il y a quelques jalousies, il y a des problèmes de gestion.

«Nous avons été chanceux ou sages, et nous pouvons consacrer notre énergie à être en U2. Nous avons beaucoup de chance, et je vous le dis, ce n’est que sur cette tournée que j’ai commencé à m’en rendre compte quotidiennement. “

Pop peut être acheté ici.

Découvrez les histoires derrière chacun des albums studio de U2 dans l’ordre et suivez la liste de lecture officielle U2 Best Of.