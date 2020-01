Porches annonce un nouvel album et partage la vidéo d’une nouvelle chanson: Regarder

Porches – le surnom musical d’Aaron Maine – a annoncé son prochain album, Ricky Music. La suite de The House 2018 arrive le 13 mars via Domino. Aujourd’hui, Porches a partagé une nouvelle chanson intitulée «Do U Wanna», ainsi qu’un clip d’accompagnement réalisé par le collaborateur fréquent Nick Harwood. Trouvez le visuel, ainsi qu’une déclaration d’Aaron Maine, ci-dessous.

Dans une autre déclaration, le Maine a déclaré: «’Do U Wanna’ est une chanson qui parle de vous regarder et de réaliser la disparité entre la façon dont vous aimeriez agir et la façon dont vous agissez réellement.» Il a ajouté: «Le plaisir que vous avez contre l’isolement vous. J’ai l’impression qu’avec le refrain, je me moque presque de me lever et de faire quelque chose. “

Musique de Ricky:

01 Patience

02 Tu veux

03 Lipstick Song

04 PFB

05 Je veux monter

06 Madonna

07 Je ne peux même pas penser

08 Cheveux

09 Fuck_3

10 écrit quelques chansons

Aaron Maine:

Mon nouvel album, Ricky Music, a été écrit et enregistré entre décembre.

2017 et au printemps 2019. Surtout à New York dans mon appartement, mais

certains à Chicago, à Los Angeles et dans diverses villes lors de tournées

à travers l’Europe. Ce disque est un compte rendu de la beauté, de la confusion,

la colère, la joie et la tristesse que j’ai éprouvées pendant cette période. Je pense que j’étais

aussi perdu que j’étais follement amoureux. Dans ces chansons je m’entends

parfois désespérée de clarté, et d’autres fois, en avoir assez

perspective de rire de moi-même dans certains de mes moments les plus sombres. C’est

sorte de ce que cet album est, j’espère que vous l’apprécierez.

.