Porridge Radio Partager une vidéo pour la nouvelle chanson «Circling»: Regarder

Le groupe de rock indépendant Porridge Radio basé à Brighton a partagé une nouvelle chanson de leur prochain album. «Circling» arrive avec une nouvelle vidéo réalisée par Rachel Winton, Ben Cole et Tash Lever. Leur album Every Bad sortira le 13 mars via Secretly Canadian.

“Beaucoup de chansons sur Every Bad sont centrées sur la mer, et Circling a été l’une des dernières chansons centrées sur l’eau que j’ai écrite pour l’album”, a déclaré Dana Margolin du groupe dans un communiqué. «Je pensais à l’idée de vouloir que les choses aillent bien en répétant qu’elles le sont, parce que j’en ai besoin. J’ai essayé de suivre la sensation du flux des vagues, et comment elles continuent à arriver sans cesse, tout laver sans jugement, puis le ramener à nouveau. »

Lisez la nouvelle fonctionnalité Rising de Pitchfork «La radio Porridge fait du rock indépendant pour Angsty Antisocial en nous tous».

