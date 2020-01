Portes survivantes, les membres du Nirvana se produisent ensemble

Les deux membres survivants des Doors prévoient un concert de charité qui mettra en vedette, entre autres, l’ancien bassiste de Nirvana Krist Novoselic.

Selon Rolling Stone, le guitariste Robby Krieger et le batteur John Densmore – qui sont les seuls membres survivants du groupe de rock des années 60 – apparaîtront lors du concert de Homeward Bound, qui doit avoir lieu le 23 janvier au Wiltern de Los Angeles.

Le produit de l’émission ira à la lutte contre le sans-abrisme en Californie. Les autres artistes qui s’y produiront comprennent:

Jason MrazFitz et les crises de colèreIngrid MichaelsonMaddie Poppe

Ce sera une performance rare pour les deux anciens membres de Doors. Novoselic à la basse les rejoindra sur scène pour leur set semi-acoustique de 30 minutes. D’autres personnes qui chanteront dans l’émission ce soir-là chanteront.

Densmore dit que la seule exigence pour ceux qui chantent les chansons rendues célèbres à l’origine par le regretté Jim Morrison est la suivante: “Nous avons besoin d’un chanteur avec un pantalon en cuir – c’est le point crucial.”

Selon certaines sources, Densome et Krieger n’ont pas encore établi de liste complète, ni même répété ensemble. Mais, selon Densmore, cela ne devrait pas poser de problème.

Il dit: “J’y suis habitué! C’est moi qui ai fait les setlists dans les Doors, parce que personne ne le ferait, et juste avant de monter sur scène, je m’asseyais et je disais: «OK, les gars, allez! Avec quoi allons-nous commencer? “Et je pourrais les mettre dans trois ou quatre chansons, et ensuite on l’aurait! Appeler des musiciens, c’est comme attraper des chats. »

Cependant, certaines chansons ont été convenues. Micah Nelson, qui est le fils de Willie Nelson, chantera «Roadhouse Blues». De plus, Haley Reinheart chantera «People Are Strange» et Dave Stewart de l’Eurythmics devrait chanter «Hello, I Love You».