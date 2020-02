Portrait de Taylor Swift en tant que centrale à une seule femme

En ce qui concerne les tendances, Taylor Swift est le type d’artiste qui les dépasse. Exemple: le mouvement #MeToo, attendu depuis longtemps, qui a révolutionné le dialogue sur la vulnérabilité et les abus des femmes dans les circonstances les plus probables – et peu probables -. La voix de Taylor dans le débat plus large sur l’exploitation et le contrôle est depuis longtemps claire et déterminée, comme le prouve sa chanson de 2008 «Picture To Burn».

Faire preuve d’honnêteté

Les paroles de la chanson, sur une relation passée – selon les rumeurs, auraient été avec un camarade de classe – parlent fort de sa frustration quant à la façon dont certains hommes peuvent se comporter. La Taylor d’aujourd’hui peut aborder la même situation différemment, mais il y a une honnêteté brûlante dans sa réaction frustrée – quelque chose que des millions de jeunes femmes avec des vulnérabilités similaires peuvent encore comprendre.

Le hit country-rock, co-écrit avec une collaboratrice autrefois régulière Liz Rose, capture l’absurdité d’un machisme fastidieux enveloppé dans la frustration d’un petit ami à tête rouge qui ne partagera pas son autre passion – un camion chéri. C’est le genre de simple crochet narratif qui peut créer un classique, et ‘Picture To Burn’ est remarquable pour trois éléments clés.

Une centrale pour une femme

Tout d’abord, le coup de poing émotionnel qu’il portait. ‘Picture To Burn’ n’avait pas fait l’objet d’une attention particulière lors de sa première apparition sur Swift premier album éponyme en 2006, mais les fans ont réagi sauvagement quand il a été joué en direct. Après une réponse aussi forte, la chanson est devenue l’ouvreur de plateau pour une série de dates que Swift a faites avec Rascal Flatts en 2008, et elle a été rapidement accélérée en tête de file d’attente au moment de choisir un nouveau single.

Deuxièmement, c’est le premier signe clair que Taylor pourrait rendre rugueuses les bords de son charme méridional classique. “Picture To Burn” est toujours une chanson country mais, avec son ambiance plus audacieuse et son look plus contemporain, Taylor offre la première preuve qu’elle pourrait aller au-delà de son premier marché principal.

La vidéo de la chanson jette deux Taylors: l’adolescente spirituelle mais vulnérable et la starlette pop plus pointue brandissant sa guitare… mais est-ce la première fois qu’elle y pense comme une arme? Des trucs sympas pour un jeune groupe country toujours sur son premier album.

Réalisée par le très fiable Trey Fanjoy, la vidéo a aidé la sortie du single le 3 février 2008. La rumeur disait que Taylor avait des réserves sur la pyrotechnie, mais l’effet est éblouissant, soulevant l’énergie des séquences basées sur la performance. “Picture To Burn” a fait de solides progrès dans le Billboard Hot 100, culminant juste à l’intérieur du Top 30. Sur le graphique du pays, il a continué le taux de grève des Taylor Top 10, faisant le No.3.

Troisièmement, Taylor démontrait l’esprit qui allait la définir: une femme empathique qui n’allait pas être bousculée, peu importe la vulnérabilité (les fausses) premières apparitions. Si son message n’était pas tout à fait l’appel provocateur aux armes auquel on s’attendait de la part de Madone, «Picture To Burn» avait plus de maturité et de contexte réel que la rhétorique jingo de «Girl Power», quel que soit le slogan. Taylor était une puissance d’une seule femme en devenir.

Quelque chose de vraiment spécial

Aux côtés d’autres succès de l’album Taylor Swift, tels que «Tim McGraw», «Teardrops On My Guitar» et «Our Song», «Picture To Burn» est désormais l’un des points forts de la collection de 11 titres.

Avec le recul, les premiers albums peuvent être difficiles à définir. Les chansons sont souvent fraîches et épurées, démontrant le génie brut d’un artiste; parfois la collection est un soupçon de plus grandes choses à venir. Les débuts de Swift sont un peu des deux, mais ‘Picture To Burn’ est certainement la chanson qui suggère que cet artiste avait quelque chose de vraiment spécial.

Swift pense qu’il y a quelque chose de spécial en nous tous, mais ce sont des épisodes comme celui de cette chanson – les actions brutales et laides de l’ex-petit ami – qui sapent cette force, et c’est à nous tous de supprimer ce mauvais comportement. Dans les années 70, les femmes étaient encouragées à brûler leur soutien-gorge. À ce siècle, les conseils étaient plus nuancés, alors pourquoi ne pas graver cette image, après tout? Le sentiment derrière son message reste aussi fort que jamais.

