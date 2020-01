Possessed et Pestilence annoncent des dates pour la tournée nord-américaine «Révélations des anciens»

Pionniers du death metal californien POSSÉDÉ s’associera à des métallurgistes de la mort progressive néerlandais de longue date PESTE pour une tournée nord-américaine au printemps. le “Révélations des anciens” Trek de 17 dates présenté par Rocher éternel et Agence Asteri débutera le 17 mars à Houston, au Texas, et fera des arrêts à Toronto, Brooklyn et Richmond avant de se terminer à Tampa, en Floride, le 3 avril. LA MORIAH NOIRE.

POSSÉDÉ‘s Jeff Becerra commentaires. “En espérant vous voir sur notre prochain événement nord-américain «Révélations des anciens» tournée en mars / avril où nous serons en tournée avec nos frères de PESTE et LA MORIAH NOIRE. Vous ne voulez vraiment pas manquer celui-ci car ça va être un banger !! À très bientôt.”

Dates confirmées:

17 mars – Houston, TX – White Back Music Hall



18 mars – Austin, TX – Venez le prendre en direct



19 mars – Dallas, TX – Gas Monkey



20 mars – Chicago, IL – Reggies



21 mars – Détroit, MI – Harpos Concert Theatre



22 mars – Toronto, ON – Velvet Underground



23 mars – Ottawa, ON – The Brass Monkey



24 mars – Québec, QC – Le D’Autreuil



25 mars – Montréal, QC – Café Campus



26 mars – Providence, RI – Alchimie



27 mars – Brooklyn, NY – Market Motel



28 mars – Amityville, NY – Amityville Music Hall



29 mars – Albany, NY – Upstate Concert Hall



31 mars – Manchester, NH – Jewell



01 avril – Richmond, VA – Broadberry Theatre



02 avril – Atlanta, GA – 529



03 avril – Tampa, FL – Tasse en laiton

POSSÉDÉest le premier album complet en plus de trois décennies, “Révélations de l’oubli”, est sorti en mai via Explosion nucléaire. Le disque a été enregistré à NRG studios et Titan Studios avec POSSÉDÉ chanteur Jeff Becerra en tant que producteur exécutif et Daniel Gonzalez en tant que coproducteur de l’album. Le mixage et le mastering ont été gérés par Peter Tägtgren (HYPOCRISIE, DOULEUR, BLOODBATH) à Abyss Studios en Suède. Pour l’œuvre, le groupe a fait appel à un artiste polonais Zbigniew Bielak (PARADIS PERDU, DIMMU BORGIR, DÉICIDE, FANTÔME, GORGUTS) pour créer une pièce qui a ramené la notion de vraie peur qui était autrefois associée à l’idée du mal.

M’a dit Jeff: “Travailler avec Peter était une expérience fantastique. Nous avons beaucoup réfléchi à qui nous voulions produire notre nouvel album. Comme nous n’avions pas sorti de tout nouveau matériel depuis plus de 30 ans, il était essentiel que nous trouvions la bonne personne. PeterLe nom revenait encore et encore, et après avoir parlé avec mes camarades de groupe, ils ont tous vraiment aimé Peter car il est plus organique, et quelqu’un que nous sentions s’intégrerait bien dans notre processus. “

Becerra reste le seul membre de POSSÉDÉde la gamme classique, qui a complètement disparu en 1987 après la “Eyes Of Horror” EP.

PESTE a récemment signé un accord avec Agonia Records, via l’empreinte du groupe Hadeon Records. Un nouvel album, intitulé “Exitivm”, sortira dans les prochains mois.

Guitariste / chanteur Patrick Mameli ressuscité PESTE pour la première fois en 2008, amenant le bassiste Tony Choy, le batteur Peter Wildoeret plus tard aussi guitariste Patrick Uterwijk à la table. Il a commencé à écrire de la musique pour une sortie début 2009 pour Records de mascotte, au titre pervers “Résurrection Macabre”. Parallèlement à une tournée nord-américaine d’été qui a suivi, ce sont les premières activités du groupe en quinze ans. Ensemble avec Aux chandelles-les sorties “Doctrine” (2011) et “Obsideo” (2013), qui ont tous deux vu de nouvelles révisions de line-up, ces albums de “première réunion” différaient par leur son, explorant et repoussant audacieusement les limites de la brutalité et de la technicité du death metal.

Toujours une âme agitée, Mameli mettre étonnamment PESTE en attente permanente en 2014, visant à se concentrer pleinement sur son projet parallèle, NEUROMORPH, et désireux d’explorer d’autres formes de métal. Heureusement, par rapport à la première rupture, celle-ci n’a duré que deux ans et a vu le groupe se réunir sous Mamelien 2016. Le rétablissement PESTE (a poursuivi un contrat avec le natif du groupe Hammerheart Records, après plusieurs réunions constructives (qui ont également englobé la PESTEde ses premiers travaux). À la fois, Agence de musique rock éternel est devenu l’agent de réservation du groupe.

PESTEdernier album, “Hadeon”, a été libéré pour acclamer en 2018, prenant tout le monde par surprise avec un clin d’œil aux premières années du death metal du groupe, tout en nourrissant encore leur expression expérimentale.