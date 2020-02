Post Malone 5 chansons atteignent un milliard de flux sur Spotify

Après Justin Bieber, qui est devenu le premier artiste à accumuler cinq milliards de streamers, Post Malone n’est devenu que le deuxième musicien à voir cinq de ses chansons atteindre un milliard de streams sur Spotify.

Malone vient de collecter un autre milliard de streamers sur Spotify, la plateforme de musique en streaming la plus populaire au monde, avec un favori qui n’a jamais cessé d’être joué par des fans du monde entier, même après sa chute des charts. Le morceau du psycho hip-hop ‘Psycho’, qui met également en vedette Ty Dolla $ ign, vient de passer un milliard de pièces, devenant ainsi l’une des moins de 75 coupes.

La chanson Spotify la plus écoutée de Malone est sa chanson Rockstar de 2017, qui contient 21 Savage. Actuellement, l’ancien géant n ° 1 est le deuxième morceau le plus populaire sur la plate-forme, derrière seulement “Shape of You” d’Ed Sheeran (bien que ce soit plusieurs centaines de millions de pièces en dessous de cet air). Sa collaboration avec Swae Lee, «Sunflower», figure également parmi les 10 pièces les plus jouées sur Spotify, ce qui en fait l’un des trois artistes à posséder plus d’un spot dans cette région convoitée.

Les autres morceaux du musicien texan qui plie les genres qui sont présents dans le club milliardaire incluent «Félicitations» avec Quavo, sa coupe solo «Better Now» et, bien sûr, «Psycho».

Bien qu’il ne soit peut-être pas le premier musicien à pousser cinq pistes au-delà d’un milliard de streams, Malone sert d’acteur principal à tous ses succès, ce que Bieber ne peut pas dire. L’ancien star de l’adolescence est crédité comme artiste vedette sur la moitié de ses gagnants.

Ailleurs dans Post Malone, le musicien a également été annoncé comme la dernière vedette de la série de concerts BST Hyde Park à Londres.

Cette année, le festival en plein air se déroule sur deux semaines en juillet – 3-5 juillet et 10-12 juillet – et verra des performances phares de Kendrick Lamar, Pearl Jam, Taylor Swift et Little Mix. Il est désormais confirmé que Post Malone se rendra à Hyde Park le jeudi 2 juillet, avec une note d’invités spéciaux qui sera annoncée en temps voulu.

