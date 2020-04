Post Malone contre-attaque alors que la bataille pour le crédit des auteurs-compositeurs «Cercles» s’intensifie

Post Malone a déposé une plainte contre Tyler Armes, la personne qui prétend avoir co-écrit «Circles».

Armes, pour sa part, a déposé une plainte contre Post Malone. Les deux dépôts ont été finalisés hier; Post a présenté son grief devant un tribunal de New York, tandis qu’Armes a porté l’affaire devant un juge californien. Cette dernière plainte a également désigné le producteur de disques Frank Dukes et Universal Music Group (UMG) comme défendeurs.

Post Malone et son équipe juridique ont indiqué qu’ils n’avaient d’autre choix que d’intenter une action en justice contre Armes après avoir reçu une lettre de cesser et de s’abstenir, qui demandait un crédit pour la composition de chansons sur «Circles», ainsi qu’une partie de ses revenus. En conséquence, le procès de Post vise principalement à régler le statut d’auteur-compositeur d’Armes et à suspendre ses demandes de redevances.

Surtout, Post Malone admet dans son dossier qu’Armes était présent pour une première session d’écriture de chansons «Circles», mais affirme également qu’il n’a pas aidé à créer l’œuvre ou à apporter une contribution significative à sa création. Par ailleurs, Armes allègue que le directeur de Post Malone lui a initialement offert cinq pour cent des redevances “Circles” et aucune reconnaissance de composition de chansons, avant de retirer l’offre en réponse aux efforts d’Armes pour faire pression pour une plus grande part et un crédit d’écrivain.

Le 31 août 2019, Tyler Armes a publié un article sur Instagram célébrant la sortie imminente de Hollywood’s Bleeding (l’album sur lequel apparaît «Circles») et rappelant la «session de nuit en studio à Toronto» qui a mené à la conclusion de «Circles». “

Armes insiste sur le fait qu’il a écrit (et suggéré) des éléments des parties guitare et basse de la piste, et que Post Malone lui-même a reconnu la valeur de son aide créative.

En dehors de la salle d’audience, pour divertir les fans, collecter des fonds pour le soulagement de COVID-19 et s’amuser, Post Malone organise un tournoi de bière-pong célèbre (appelé «The Ballina Cup») qui devrait être diffusé en direct sur Instagram.

L’ancienne star de la NFL Rob Gronkowski (avec sa petite amie), le rappeur MGK et le lanceur des Cincinnati Reds Trevor Bauer sont parmi ceux qui ont réservé des places dans la compétition.