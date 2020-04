Post Malone montera un set live des plus grands succès de Nirvana

Il y a une maxime en musique: ne touchez pas aux classiques, à moins que vous ne fassiez quelque chose d’extraordinaire avec ces chansons que des milliers de gens aiment et chérissent. Il y a beaucoup de gens courageux qui passent devant l’arc de triomphe, couvrant des artistes que nous aimons tous – comme Puddle of Mudd l’a fait il y a quelques jours avec sa malheureuse couverture bizarre de “About A Girl” de Nirvana. Et c’est précisément de Kurt Cobain et de la compagnie dont nous voulons parler, car maintenant Post Malone préparera son propre hommage au groupe emblématique de Seattle, mais nous ne savons pas quoi penser.

S’il y a bien une chose qui nous calme, c’est qu’il aime ou non sa musique, derrière Post Malone il y a beaucoup de talent et une créativité surprenante pour entrer dans différents genres de manière originale. Leurs débuts étaient basés sur le heavy metal, ils ont migré vers un rock plus classique et ils ont été polis, comme nous le savons tous, dans le hip-hop. Là aussi, il a également de très bonnes plongées à la pop et à d’autres sous-genres dans ses derniers matériaux. Donc, en regardant de ce côté-là, il y a beaucoup à s’intéresser à ce qui va se passer ici.

L’hommage que Malone va mettre en place est nommé Restez à la maison et Jam #WithMe, et ce sera un ensemble de reprises de Nirvana lors d’une diffusion en direct sur sa chaîne YouTube au profit des victimes et des organisations confrontées au problème de la pandémie de coronavirus. L’émission va avoir lieu (inscrivez-vous!) Vendredi prochain, 24 avril à 17 h 00. Selon le communiqué de presse, il comportera une belle sélection de “succès Nirvana et favoris des fans”.

Pour que vous puissiez plus ou moins avoir une vraie idée de ce que cela va être, et vous débarrasser de ce que Puddle of Mudd a fait avec le bijou Cobain, nous laissons ici une précédente couverture de Post Malone à «All Apologies» ”Lors d’un de ses concerts. Ce morceau était le douzième et dernier du grand album In Utero en 1993.