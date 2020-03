Post Malone organise un tournoi virtuel de Beer Pong pour le soulagement de Covid-19

Post Malone organise un tournoi de Beer Pong virtuel, avec des participants célèbres. Le rappeur organise le tournoi sur Instagram Live avec son ami et musicien MIKE, qui a partagé plus de détails sur l’événement sur son compte Twitter.

“Nous avons eu le tournoi de bière-pong le plus épique en préparation!” MIKE a écrit sur Twitter. «Ce sera sur IG en direct pour tout le monde et nous avons une liste incroyable (tout est virtuel, les adversaires jouent depuis leurs berceaux et fusionnent sur IG) Tous les profits sont reversés à COVID aid – pour tous les détails: suivez @theballinacup».

Il a également partagé une vidéo de Malone montrant un trophée qui sera remis au vainqueur final. Dans le clip, la star a déclaré: «Mesdames et messieurs, voici le trophée de la Stevie Daniels Ballina Cup. Cela appartient au meilleur joueur de bière-pong de la soirée et à la fin de la saison, il ira à la meilleure équipe. “

Une explication de @theballinacup par notre père fondateur @PostMalone pic.twitter.com/X5dQArBDZm

Selon TMZ, le tournoi mettra en vedette de grands noms, dont Machine Gun Kelly, l’ancien joueur de la NFL Rob Gronkowski, le modèle Camille Kostek, les lanceurs MLB Trevor Bauer et Mike Clevinger, et plus encore. Les participants paieraient, semble-t-il, un droit d’entrée, tous les fonds étant reversés aux efforts de secours contre les coronavirus.

Comme uDiscover Music l’a signalé précédemment, Post Malone utilise son temps en quarantaine pour travailler sur l’album de suivi d’Hollywood’s Bleeding. Le manager du rappeur, Dre London, s’est récemment rendu sur les réseaux sociaux pour révéler que la star utilisait ce temps chez lui pour se concentrer sur sa nouvelle musique.

Il a écrit: “Je suis désolé de ne pas pouvoir rester loin de mon frère Posty! Je vais tenter ma chance! Ce soir, nous avons fait un smash sur FaceTime maintenant nous allons simplement passer en mode Album de quarantaine », a écrit Dre sur Instagram. “Si nous ne connectons pas l’énergie, comment va-t-elle profiter de cet été?” A bientôt bruv! # 2020 #DreVision 👁🤫. ”

