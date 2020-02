Pour toujours Selena! La Philharmonie des Arts sera remplie de Tex-Mex

Chaque fois que Selena sonne dans certains haut-parleurs, il est inévitable de penser que nous avons eu de nombreuses années de service. Sa musique est l’un des piliers fondamentaux qui ont fusionné la culture mexicaine aux États-Unis. Sa musique était et continue d’être la norme du bon travail. Quelque chose que les Mexicains aimaient, peu importe où ils étaient dans le monde. Pour célébrer son héritage, la Philharmonie des Arts se souviendra d’elle lors de sa VI Spring Night au concert Forever Selena. Symphonique

Ce sera un spectacle où le public pourra apprendre une nouvelle façon d’écouter l’interprète emblématique, en plus de profiter d’un compte rendu détaillé de leurs tubes les plus populaires. Vous avez imaginé danser «Bidi Bidi Bom Bom» ou «El Chico Del Apartamento 512» au rythme de la Philharmonie? Nous le faisons. Aussi nous pouvons écouter ses chansons avec mariachi, étagères et cumbias qui ont fait de Selena Quintanilla la reine incontestée du Tex-Mex.

Ce concert, unique en son genre, sera dirigé par Enrique Abraham Vélez Godoy, qui aura des arrangements d’Emmanuel Vázquez Miguel, en plus des voix des grands interprètes Larissa Urbina, Maricel Tuero et Juan Pablo Ruiz. La Philharmonie des Arts a déjà remporté plusieurs hommages de qualité. Pour n’en citer que quelques-uns: Queen, Michael Jackson ou Juan Gabriel lui-même, montrant clairement sa capacité à transformer n’importe quel type de musique en une version symphonique avec d’excellents résultats, ce qui est évident dans la réponse constante du public.

Ce concert promet de nous faire sentir comme il y a 25 ans, dans l’un de Selena elle-même et son groupe emblématique, les Dinos. On se souvient de Selena comme d’une star de l’internationalisation de la musique latine, elle était également une formidable représentante des ventes, réalisant dans sa courte carrière plus de 75 millions d’exemplaires de ses albums, La reine du Tex-Mex Elle est également la seule artiste latine à avoir eu cinq albums simultanément dans le top 200 du Billboard et a remporté un Grammy Award en 1994.

Le concert-hommage aura lieu le vendredi 20 à 20 h et le samedi 21 mars à 13 h et 19 h. Le lieu du rendez-vous est au Salle sauvage Revueltas du Centre culturel Ollin Yoliztli. Les billets coûteront à partir de 299 $ morlacos jusqu’à 399 $. Ils peuvent être achetés à la billetterie et dans le système Ticketmaster.